Lucas Vázquez: "Sabíamos lo que el Cádiz iba a plantear"

Lucas Vázquez opinó, tras el empate del Real Madrid frente al Cádiz CF (0-0) en el estadio Santiago Bernabéu, que a su equipo le "faltó un poquito de fluidez en el último tercio del campo".

El extremo gallego, que actuó como lateral ante la ausencia de Dani Carvajal, admitió que no lograron estar finos en los últimos metros. "En el fútbol unos días entra y otros no y hoy tocó que no quiso entrar", dijo.

"Sabíamos el partido que iba a ser, lo que el Cádiz CF nos iba a plantear. Si llegamos a materializar alguna de las ocasiones que tuvimos el partido hubiera sido diferente, pero hay que aprender y seguir en esta dinámica. Seguimos líderes y con buenas sensaciones", indicó a Movistar.

Admitió que al final del encuentro estuvo hablando con el árbitro Santiago Jaime Latre sobre el tiempo que había prolongado. "Estamos viendo ejemplos en la competición, en unos hay ocho minutos en otros dos. A veces se está premiando demasiado la pérdida de tiempo. No es para nada una excusa, pero hay que tenerlo en cuenta también", manifestó.

Lucas Vázquez aseguró que no se fijan en la ventaja que tienen sobre sus perseguidores, sino que piensan en mantener la buena dinámica "del primer tramo de temporada que está siendo muy bueno, y seguir trabajando para que dure hasta el final"