La Zona de Bajas Emisiones en Cádiz agota ya dos meses de 2026 sin ponerse en marcha

Al Ayuntamiento de Cádiz le está costando poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a pesar de las prórrogas que el Gobierno central ha ido concediendo a los municipios afectados por esta norma, (todos los que tienen más de 50.000 habitantes), para iniciar su desarrollo.

Cádiz, como buena parte de estos municipios, aprobó a finales del año pasado la ordenanza para la gestión de estas zonas de tráfico controlado, beneficiándose de la última prórroga aprobada por el Estado, que ha alargado hasta final de 2026 la puesta en marcha de las zonas en todo el país.

Sin embargo, la aprobación de la ordenanza por el pleno municipal no ha significado la imposición inmediata de la ZBE en Cádiz. Han pasado desde entonces dos meses y el documento aún no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP, paso definitivo para su puesta en marcha. Tras cubrir un nuevo plazo para presentar alegaciones a la ordenanza, desde el Ayuntamiento se indica ahora que “en los próximos días” se publicará la ordenanza en el BOP, aunque sin especificar una fecha concreta.

Cuando se publique, el Ayuntamiento iniciará un periodo de seis meses para su implantación en el que no habrá sanciones. De esta forma, si nada se tuerce en este último calendario, la ZBE estará plenamente en vigor a lo largo del próximo mes de septiembre.

El anterior gobierno municipal, de José María González, hizo una apuesta decidida por este control del tráfico rodado incluyendo a todo el casco antiguo, menos la ronda de circunvalación, en la nueva ZBE. También incluyó el tramo del Paseo Marítimo que ya está semipeatonalizado.

El gobierno de Bruno García ha mantenido este mapa para la zona de bajas emisiones en Cádiz, pero reduciendo de forma más que notable la incidencia que va a tener en el tráfico privado.

Así, al final la ZBE en Cádiz seguirá permitiendo la circulación por todo el casco a todos los vehículos que tienen domicilio fiscal en Cádiz, independientemente de su etiqueta ambiental. Por el contrario, los vehículos de fuera sí deberán contar con dispositivos ECO o CERO para acceder a la zona, aunque durante el primer año también podrán circular los que dispongan de etiqueta C.

El actual gobierno defendió este cambio, pues antes se incluía a la totalidad del parque móvil, aduciendo el reducido nivel de contaminación de la ciudad y el ya número notable de calles y plazas peatonales de las que se disfruta en el casco antiguo.

Pendiente de los equipos técnicos para la ZBE

En todo caso, Cádiz no está solo pendiente de la publicación de la ordenanza de la ZBE en el BOP. El Ayuntamiento aún tiene que dar varios pasos para tener todo preparado antes de iniciar este control de tráfico.

Así, según los datos aportados por el propio Ayuntamiento, aunque las cámaras de control ya están colocadas y en funcionamiento, la señalética aún se está haciendo por lo que está pendiente de instalar “en breves fechas”.

Junto a ello, se está trabajando en la integración del software a la plataforma del Ayuntamiento para proceder al volcado de datos (referente a todos los coches censados en la ciudad).

Se destaca que una vez instalado todo este sistema “se iniciará una campaña informativa dirigida a los ciudadanos”, a través de diversos medios de comunicación. Igualmente, se tiene operativa la oficina de Emasa (la empresa municipal de aparcamientos) en el Palacio de Congreso para atender a los ciudadanos. En este proceso se informará del plan a las asociaciones de vecinos.

En el último tramo de los seis meses de prueba se informará de que todo el sistema está activado y se comenzará a sancionar.