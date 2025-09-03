Las viviendas turísticas comienzan a rebajar la presión en Cádiz: primer verano sin aumento de estos pisos

Las medidas de control impuestas por el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta sobre las viviendas turísticas comienzan a surtir efecto. Por primera vez desde que se registró el primero de estos alojamientos en el registro autonómico, en mayo de 2016, el número de estos pisos no ha crecido durante el verano. Al contrario, ha bajado levemente.

Atendiendo siempre a los datos de la Junta, encargada de controlar las autorizaciones para su funcionamiento, el cierre de agosto de este año concluyó con 2.413 viviendas de uso turístico, con 11.457 plazas. Antes del inicio de la temporada estival, se llegaba a 2423, así que en estos meses en lugar de aumentar el número han caído diez VUT en la ciudad. En julio de 2024 el número era más alto: 2.485.

En el mismo mes de agosto el registro incluyó tres nuevas viviendas de uso turístico en la ciudad. Se ubicaban en Obispo Urquinaona, Benjumeda y Cayetano del Toro. Las tres contrarias a las normas municipales y, sobre todo, al decreto municipal que impide cualquier nuevo equipamiento turístico en la ciudad en los próximos tres años, salvo hoteles ya previstos en el PGOU o ya con licencia. Es decir, la Junta tendrá anular estos tres registros en las próximas semanas, como ya ha pasado con decenas de ellos que incumplían las limitaciones a las VUT desde la aprobación del plan contra la turistificación a finales de 2022. En todo caso, el registro autonómico no incluye, como debe ser, ninguna VUT en los meses de junio y julio de este año.

A la baja en lo que va de año

Respecto a inicios de este año se mantiene el mismo descenso de 10 VUT menos, al comenzar el ejercicio con 2.423 y llegar a las 2.425 en marzo. Junto a esta oferta de alojamiento, la ciudad cuenta, según la Junta, con 51 apartamentos turísticos, con 1.609 plazas (uno más que en enero), y 50 hoteles de todo tipo de categorías, con 3.919 plazas (también uno más en lo que va de año).

Lo cierto es que tras el primer plan aprobado por el anterior gobierno municipal, con gran dificultad ante el veto inicial del PSOE y el voto negativo del PP, entonces en la oposición, desde 2023 el gobierno popular de Bruno García ha incrementado de forma notable el control sobre las viviendas turísticas.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una importante modificación del PGOU para prohibir la apertura de nuevas VUT en toda la ciudad y limitar la llegada de nuevos apartamentos turísticos y hoteles a los suelos ya autorizados o a inmuebles con protección de grado O. Desde Izquierda Unida se ha planteado reducir el número de VUT ampliando a todas las existentes en la ciudad las normas restrictivas aprobadas en su día por el Ayuntamiento. Hoy la ciudad tiene en marcha o pendiente de iniciar las obras para una decena de nuevos hoteles, entre ellos los tres primeros con 5 estrellas, uno de ellos de Gran Lujo.

Junto a este control, la Junta ha iniciado en toda la región, un control exhaustivo y revisión de las licencias de viviendas turísticas ya en uso, a fin de anular aquellas que incumplían las diferentes normas municipales.

Cádiz ha llegado a contar con cerca de 2.700 licencias de VUT. A finales de 2023 se cuantificaron 2.638.

El primer registro de una vivienda turística se consignó en un piso del Paseo Marítimo el 11 de mayo de 2016. A final de ese año ya se llegaba a 224 licencias. Durante 2017 aumentaron en 298; 380 se aprobaron por la Junta en 2018; el 2019 fue el año récord con 464; otras 299 en 2020. En 2021 aumentaron en 341 y otras 309 más en 2022. Ya en 2023, con el cambio a mitad de año de gobierno, aún aumentó de forma notable el registro, hasta 323 viviendas más.

En todo caso, a la hora de analizar la incidencia de este modelo de alojamiento presente en la ciudad desde 2016 hay que tener en cuenta que las cifras difieren si las comparamos con las que aporta el INE. Este instituto público elabora su estudio analizando las ofertas que se conocen a través de las páginas web y de empresas especializadas, rebajando el dato en un millar menos de lo aportado por la Junta de Andalucía.

La ciudad tiene pendiente elaborar un estudio en profundidad que aclare cuántas VUT hay en uso en la ciudad, cuántas han cerrado y no han entrado en el mercado del alquiler tradicional y, también, la incidencia en los barrios de los apartamentos turísticos ya que estos ocupan fincas completas en el casco antiguo.