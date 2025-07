Siguen creciendo los pisos turísticos en Cádiz en plena moratoria de tres años, según el INE

Cádiz/Las restricciones a la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en Cádiz por parte del Ayuntamiento, incluida una moratoria de tres años en los que no se tramitará ninguna, y la retirada de permisos por parte de la Junta de Andalucía que no cumplían con la normativa no han conseguido parar el crecimiento de esta modalidad de hospedaje que ha contribuido de manera determinante a la drástica reducción de pisos de alquiler residencial en la capital gaditana y al incremento de los precios, muchas veces desorbitado.

Esto es lo que se desprende de la cifra de viviendas de uso turístico registradas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en mayo de 2025 constatan la existencia de 1.539 pisos dedicados a esta actividad. Son 76 más que en noviembre de 2024, cuando se censaron 1.463. El dato ha sido publicado la mañana de este martes 8 de julio y es la primera vez que se ofrece del quinto mes del año, ya que hasta ahora solo se habían dado en noviembre y agosto

En cualquier caso, son 167 menos que en agosto de 2024, cuando el INE contabilizó 1.706, pero 22 más que en el mismo mes de 2020, fecha en la que comenzó este registro, con 1.517 viviendas de uso turístico (entonces, denominada con fines turísticos). El dato más bajo de esta serie histórica se conseguiría en febrero de 2022, con 1.294 alojamientos de este tipo. A partir de ahí, la cifra fue in crescendo -salvo en febrero de 2023, con 1.436- con 1.607 en agosto de 2023, 1.641 en febrero de 2024 y 1.706 en agosto de 2024.

Como es lógico, el número de plazas en este tipo de alojamientos aumentó también proporcionalmente, con 6.771 en mayo de 2025, respecto a las 6.274 de noviembre de 2024; las 7.283 de agosto del mismo año, mes en el que se alcanzó el máximo histórico, las 6.999 de febrero de la misma anualidad; las 6.936 de agosto de 2023 y las 6.455 con las que partió esta estadística en agosto de 2020. Y como es fácilmente deducible, creció también el porcentaje de viviendas de uso turístico respecto a las de uso residencial, con un 4,40% en mayo de 2025 respecto al 4,29% de noviembre de 2024. La proporción más alta se alcanzó en febrero de 2021, con un 5,06%.

Hay que aclarar que hasta ahora el INE hacía un análisis del sector dos veces al año, con datos cerrados en febrero y en agosto de cada ejercicio, a los que se han añadido los de mayo. Para ello se apoya entre otros en la información de VUT recogida por los tres principales portales inmobiliarios, datos que pasan antes por el tamiz de eliminar repeticiones. Sin embargo, no se analizan a empresas locales o provinciales que gestionan decenas de estos pisos, que pueden que no estén presentes en los portales nacionales.

El otro es el registro oficial de la Junta de Andalucía, que difiere considerablemente del del INE, dando una cifra bastante más alta. A día de hoy hay 2.423 viviendas de uso turístico censadas en la capital gaditana, frente a las 2.398 VUT que había mayo de 2024.

Suspensión de tramitación de licencias para los próximos tres años

Todo esto sucede después de que el pasado mes de marzo se aprobase la suspensión de la tramitación de cualquier tipo de autorización para la actividad de vivienda turística para los próximos tres años. En paralelo a esta prohibición se ha iniciado nueva modificación puntual del PGOU que incorporará nuevas condiciones a la regulación de las VUT en suelo residencial “al objeto de preservar el uso residencial frente al de hospedaje”.

Así las VUT solo se permitirán, en parcelas calificadas como residenciales, cuando se cumplan tres condiciones: “contar con un acceso exclusivo y directo desde espacio público o espacio libre privado conectado con vía pública, siempre que sea a través de un vestíbulo que distribuya al menos a tres viviendas”, pertenecer a la ordenanza de “Ensanche Moderno” (esto, no estar en el casco histórico) y “no encontrarse en zonas turísticamente saturadas”, que según ha indicado ya en alguna ocasión el gobierno local serán aquellas donde el índice de ocupación turística sobrepase el 4%.

En el Ensanche Moderno de manera excepcional “se permitirá la transformación de locales a viviendas siempre que el acceso a éstas se produzca a través de un vestíbulo con acceso exclusivo y directo desde espacio público o espacio libre privado conectado con vía pública que distribuya al menos a tres viviendas”.