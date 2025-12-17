La vivienda enfila el cierre de 2025 con los precios desorbitados en Cádiz, por encima de la burbuja inmobiliaria de 2007

El precio de la vivienda en Cádiz va a cerrar este ejercicio en máximos históricos, atendiendo a las cifras que se aportan desde las principales plataformas inmobiliarias, como Idealista. La continua subida del valor del metro cuadrado en estos años ha provocado que se haya alcanzado ya el récord, por encima incluso de la burbuja inmobiliaria de 2007.

Pendiente de la evolución de este mes de diciembre, el pasado noviembre cerró con un valor de 3.076 euros el metro cuadrado. Este dato, nunca alcanzado en la media de la ciudad, supone un incremento del precio de la vivienda en los últimos doce meses del 3,8%.

Esta cantidad, ya de por sí elevada y que hace inviable la compra de un piso para un importante porcentaje de la población, sube y de forma considerable en determinados distritos de la ciudad.

El caso más elocuente es el área de todo el frente del Paseo Marítimo, donde se ha alcanzado este noviembre también su marca histórica. Son 4.056 euros el metro cuadrado, con un aumento anual del 6,2%.

Le sigue por coste medio el área Ayuntamiento-Catedral, que ya está en 3.111 euros, aunque lo cierto es que su récord data de septiembre del pasado año. En doce meses ha caído un 7,2%.

La Caleta-La Viña, que en su momento experimentó una gran subida, sin duda por su atracción turística, mantiene una cierta estabilización. Ahora llega a 2.981 euros, con un descenso anual del 4%. Su récord lo alcanzó en agosto de 2025, con siete euros más que en el pasado noviembre.

La Paz-Segunda Aguada y Loreto ha experimentado el mayor incremento del año, con el 9%. Sin duda se debe a un aumento de la oferta y un precio más asequible de algunas de sus casas, lo que ha animado a determinados propietarios a incrementar sus precios hasta llegar a una media de 2.923 euros, aunque sin superar el récord que alcanzó en agosto pasado, con 2.940 euros.

La zona centro y Mentidero-Teatro Falla, tienen los precios más bajos, con 2.791 euros, acumulando este año subidas entre el 2 y el 3%.

El precio medio de la vivienda en la capital sigue estando muy por encima de la media de la provincia, que se queda en 2.229 euros. Solo le superan Conil, debido a su proyección turística, con 3.176 euros el metro cuadrado; Rota, por la incidencia de la Base, con 3.249 euros; al igual que pasa con la fuerza de viviendas centradas en el turismo en Tarifa con 4.124 euros.

Entre las grandes ciudades de la provincia Algeciras apenas llega a los 1.370 euros el metro cuadrado; Chiclana llega a 2.106 euros, con una subida anual del 15,2%; le supera El Puerto de Santa María, con 2.485 euros y un incremento del 17,4%; Jerez, con un inmenso término donde poder construir, se queda en 1.764 euros pero experimentado una gran subida del 20% en doce meses.

La Línea baja hasta los 1.346 euros, mientras que Puerto Real sube hasta los 1.856 euros.

San Fernando crece en el año un 19,4% hasta 1.928 euros, siendo superada por Sanlúcar de Barrameda que tiene un precio medio de 2.142 euros el metro cuadrado.