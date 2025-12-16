Se vende finca del siglo XVIII en Cádiz en plena Alameda por casi dos millones de euros

El mercado inmobiliario de Cádiz continúa en alza y es que ha salido a la venta una propiedad del siglo XVIII, situada a escasos metros de la Alameda Apodaca, por 1.490.000 euros, con un precio de 4.382 euros el metro cuadrado. No se trata de una vivienda al uso, sino de un edificio histórico que ha sido recientemente rehabilitado y habilitado para el turismo, actualmente funciona como alojamiento boutique en una de las zonas más codiciadas del centro histórico de la ciudad.

La propiedad actualmente cuenta con nueve habitaciones con baño en suite, distribuidas en tres plantas que giran en torno a un patio central, uno de los grandes protagonistas del inmueble. Todo ello en una finca que ha sabido conservar su esencia original tras una reforma integral realizada hace apenas dos años.

Patrimonio e inversión

La finca está a pleno rendimiento por lo que los nuevos inversores no tendrían problemas a la hora de entrar y comenzar a funcionar. El inmueble tiene un alto porcentaje de reservas ya cerradas para los próximos meses, tras la reciente actualización del sistema de reservas, la página web y su posicionamiento en internet. Un detalle nada menor para quienes buscan una inversión con actividad inmediata.

Con la reciente rehabilitación se han podido sacar algunos elementos arquitectónicos originales, poniendo en valor la construcción histórica sin renunciar a la comodidad actual. El edificio está catalogado por el Patrimonio Arquitectónico de Andalucía y figura en el BOE desde 1978, con Grado III de protección urbanística, lo que garantiza la conservación de su carácter ambiental.

Más posibilidades de crecimiento

El anuncio destaca que existe un proyecto ya redactado para la instalación de un ascensor, algo especialmente valorado en este tipo de inmuebles históricos. Además, la finca está coronada por un gran solárium, con zona de relax y barbacoa de uso exclusivo para los clientes.

A esto se suma otra opción interesante: la posibilidad de construir una planta adicional, siempre dentro de los parámetros urbanísticos establecidos, lo que permitiría aumentar la capacidad o diversificar aún más el negocio.

Vivir o invertir en la Alameda

La ubicación de la propiedad la convierte en una joya para todos aquellos que tengan la posibilidad de tener un presupuesto de casi dos millones de euros. En pleno centro histórico de la ciudad, hay tiendas locales, supermercados, bares, librerías y mucho más. Además está ubicada muy carca del paseo de la Alameda donde poder contemplar el mar.

En el anuncio publicado por Idealista, la inmobiliaria al cargo de la venta de esta finca histórica afirma que si pudiera ponerle una banda sonora a este inmueble sería Nuevo día, de Lole y Manuel. Una elección que encaja con la idea de empezar una nueva etapa en un edificio con siglos de historia, listo para seguir escribiendo capítulos en una de las zonas más privilegiadas de Cádiz.