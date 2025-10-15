La vivienda en Cádiz. Milagro en el barrio de Santa María: se abre hueco para un edificio de nueva planta

Si no es nada sencillo encontrar un solar libre en Cádiz donde poder levantar un edificio residencial de nueva planta, más complicado es localizarlo dentro de las fronteras del casco antiguo de la capital.

Más allá de terrenos como los de Tolosa Latour, Casitas Bajas o el chalé de San Luis, apenas queda suelo sin uso con posibilidad de construir nuevas viviendas en todo el término urbano. Hay que apañársela modificando destinos urbanísticos, como podría ocurrir con los antiguos colegios Carmen Jiménez y Adolfo de Castro, o la siempre pendiente reordenación del polígono exterior de la Zona Franca, entre otras operaciones en lista de espera.

El casco antiguo ha vivido en los últimos años con operaciones centradas en la rehabilitación de edificios ya existentes, especialmente en la etapa más floreciente del Plan de Rehabilitación desde 1999. Pero encontrar una parcela vacía siempre ha sido complicado, más allá de edificios ruinosos o que, simplemente, se hayan desplomado. Todo, además, en inmuebles de tamaño limitado para las necesidades de vivienda que tiene la ciudad, con el coste que ello supone de rehabilitación y construcción.

Así que plantear una operación inmobiliaria de este tipo en intramuros se puede considerar incluso un milagro. Es lo que va a pasar, por ejemplo, en la calle Teniente Andújar, en pleno corazón del barrio de Santa María. Tras un pasado intento de urbanizar una antigua parcela, ahora se anuncia una proyecto de nueva planta en el solar que ha quedado libre de construcciones en el número 17 de esta calle. Desde hace más de tres trienios el edificio que lo ocupaba, apenas de una planta que acaba de ser derruído, se ha mantenido cerrado. Ahora será sustituido por una finca de nueva construcción.

Teniendo en cuenta que la parcela no es muy amplia, el proyecto se limita a la construcción de seis apartamentos. La prohibición de apertura de nuevas viviendas de uso turístico, todos tendrán un carácter residencial. El tamaño más pequeño de lo ofertado llega a 32 metros cuadrados útiles, con una habitación y con coste, ante de impuestos, de 175.000 euros. Eso sí, las dos viviendas ubicadas en la planta baja cuentan con un patio posterior. Las obras, pendientes de inicio, tienen como fecha de conclusión el año 2027.

A pesar de la limitada oferta que plantea esta promoción, lo cierto es que es una buena noticia para un barrio, el de Santa María-La Merced, muy necesitado de nuevos vecinos ante el despoblamiento que viene sufriendo desde hace años. También es cierto que es uno de los barrios que más se benefició del Plan de Rehabilitación y, también, del Plan Urban, eliminando el elevado grado de infravivienda que se sufría y con ello reduciendo el parque de viviendas pero dignificando las que quedaron. Hace pocos meses se terminaron las obras de otra promoción de nueva planta, en este caso en la calle Santo Domingo. La zona cuenta con dos parcelas, en las inmediaciones de la plaza de la Merced, donde también se pueden construir viviendas, en este caso de protección oficial, al ser propiedad del Ayuntamiento y de la Junta.