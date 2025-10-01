La Junta 'recupera' la operación de viviendas en el monasterio de Santa María de Cádiz

252 nuevas viviendas "asequibles" en Cádiz. Un cuarto de millar de nuevas oportunidades que responden a viejos proyectos que llevan años absolutamente abandonados o paralizados. O que incluso parecían del todo descartados y que han resucitado gracias a la bolsa de suelo para viviendas asequibles que ha publicado la Junta de Andalucía en aquellos municipios con más de 100.000 habitantes.

Efectivamente, en el mapa que sitúa un total de 18 promociones en Cádiz capital donde podrán construirse 252 nuevos pisos aparece una que viene a rescatar un viejo convenio que había perdido vigencia y existencia. Se trata de la operación que en su día diseñó la propia Junta de Andalucía con las monjas concepcionistas de Santa María, en un ambicioso proyecto para rehabilitar íntegramente el histórico monasterio que nunca llegaría a materializarse.

Desde principios de siglo venía diseñándose este plan que ya en el año 2005 fue objeto de la firma de un protocolo entre las partes. La idea entonces era habilitar un total de 24 viviendas en una de las partes del monasterio como modo de financiación de una costosa rehabilitación que entonces se cifraba en 5 millones de euros y que incluso fue objeto de un concurso en el año 2006 que ganó el arquitecto Francisco Torres.

Estas 24 viviendas -hoy 22, a cuya cifra hay que sumar ese 20% de incremento que permite la nueva normativa andaluza- iban a ser en una primera idea de las monjas una hospedería, siendo la propia Junta la que variase esa intención para concretar el uso de viviendas, que ahora aparecen nuevamente en el mapa de esa bolsa de suelo publicado por la comunidad autónoma.

En esta operación urbanística truncada figuraba también una finca que era propiedad de las monjas y que fue cedida a la Junta a cambio de la rehabilitación del monasterio que nunca llegó. Se trata del número 5 de la calle Paco Alba, en la Viña, que también aparece en esa bolsa de suelo estando prevista ahí la construcción de 7 viviendas (a las que habrá que sumar ese 20% de incremento). De hecho, la bolsa de suelo concreta que esa promoción pertenece a Avra, la empresa pública de vivienda de la Junta.

Por tanto, veinte años después de aquel acuerdo fallido para rehabilitar Santa María, la Junta contempla de nuevo la construcción de 22 viviendas en el monasterio de Santa María y otras 7 en Paco Alba. La recuperación del monasterio puede estar, de este modo, más cerca.