Las 252 viviendas "asequibles" pendientes de construir en Cádiz

Solar de San Juan Bautista de la Salle, una de los 18 promociones que aparecen en la bolsa de suelo para vivienda asequible de la Junta de Andalucía.

Luz y taquígrafo para promover la construcción de nuevas viviendas asequibles en Cádiz. La iniciativa puesta en marcha hace meses por la Junta de Andalucía para favorecer la oferta de vivienda y su accesibilidad a quienes no andan sobrados de recursos económicos ha fijado ya en el mapa de la ciudad la cuenta pendiente de construir hasta 252 viviendas nuevas en fincas que hay que rehabilitar o en solares que llevan años abandonados.

El mapa de la bolsa de suelo para viviendas asequibles publicado por la comunidad autónoma en aquellas ciudades con más de 100.000 habitantes (en una primera fase que se quiere ir ampliando progresivamente a todos los municipios de Andalucía) ha concretado las actuaciones que tiene pendiente la ciudad y de la que son responsables tanto las dos administraciones públicas más cercanas (la propia Junta, a través de Avra; y el Ayuntamiento, por medio de Procasa) como entidades privadas o particulares.

En total son 18 las promociones o puntos de la ciudad donde se pueden -o están pendiente de- construir nuevas viviendas, que atendiendo a la norma urbanística deben ser a precios asequibles. De ellas saldrán un total de 252 pisos, que es la suma de los 210 fijados en el planeamiento urbanístico y ese 20% de incremento que autoriza la norma andaluza a raíz del decreto de medidas urgentes para favorecer el acceso a la vivienda que entró en vigor el pasado mes de febrero.

En concreto, las 210 viviendas originalmente previstas se localizan en las siguientes promociones:

Lubet, 3 . 7 viviendas (Avra)

. 7 viviendas (Avra) Barquillas de Lope, 5 . 3 viviendas (Procasa)

. 3 viviendas (Procasa) Paco Alba, 5 . 7 viviendas (Avra)

. 7 viviendas (Avra) Vea Murguía, 34 . 3 viviendas (Avra)

. 3 viviendas (Avra) María Arteaga, 19 . 12 viviendas (Avra)

. 12 viviendas (Avra) Barrocal, 13 . 16 viviendas (Avra)

. 16 viviendas (Avra) San Juan Bautista de la Salle, 2 . 4 viviendas (Procasa)

. 4 viviendas (Procasa) San Juan Bautista de la Salle, 17 . 5 viviendas (Procasa)

. 5 viviendas (Procasa) Convento de Santa María . 22 viviendas (monjas concepcionistas franciscanas)

. 22 viviendas (monjas concepcionistas franciscanas) Merced, 5 . 8 viviendas (Avra)

. 8 viviendas (Avra) Plaza de la Merced, 13 . 4 viviendas (Procasa)

. 4 viviendas (Procasa) Merced, 28 . 4 viviendas (Procasa)

. 4 viviendas (Procasa) García Lorca, 4 . 6 viviendas (Particular)

. 6 viviendas (Particular) Francisco García de Sola, 5 . 4 viviendas (Particular)

. 4 viviendas (Particular) García de Sola, 26 . 18 viviendas (Procasa)

. 18 viviendas (Procasa) García de Sola 28, 30 y 32 . 46 viviendas (Procasa)

. 46 viviendas (Procasa) Bartolomé Benítez Gálvez . 25 viviendas (Procasa)

. 25 viviendas (Procasa) Tomás Haynes. 16 viviendas (Procasa)

El objetivo que se marca la Junta de Andalucía poniendo el foco sobre estas promociones es incentivar la construcción de estas viviendas, ya sea mediante financiación directa de las propias administraciones o planteando líneas de actuación en las que lo público y lo privado vayan de la mano.