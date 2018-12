“¿Has visto el alumbrado de Sevilla y Málaga, que da gusto ir por allí?”

Por estas fechas, el alumbrado extraordinario se convierte en el semáforo que invita al ciudadano navideño a disfrutar de sus compras en su ciudad, a hacerlo con reticencias o a irse a otro sitio donde crea que se refleja mejor su espíritu. Para el comerciante representa el anticipo de una campaña buena, mala o regular. Algunos de ellos, o trabajadores del sector, valoran el de este año, que se no se terminará de instalar hasta el día 20.

“Yo lo veo perjudicial, porque la luz transmite otro espíritu para ir de compras. Ycuanto antes esté, más ambiente habrá. El puente ha sido bueno, pero no veo que esto haya arrancado ”, explica José Moreno, de La Cápsula, en José del Toro. “Entre un desembolso enorme como el de Vigo –excesivo e innecesario– y esto debe haber un término medio ¿no?”.

"La calle está muerta", dice una dependienta de un comercio de Columela

“La calle esta muerta”, sentencia Bea, de Payma, en Columela. “Una compañera cuenta que los alumbrados de por ahí fuera son preciosos, que te entran ganas de ir a comprar. Ahora, tú pasas por una calle que no está alumbrada y se te quitan las ganas. Nosotras hemos tenido que poner unas ofertas porque no estábamos vendiendo. Vengo de Compañía y pensé que Columela iba estar más iluminada, pero me he quedado planchada.”

Rocío estuvo este fin de semana en Sevilla y Málaga: “¿Lo has visto? Nada que ver con Cádiz: las calles llenas de gente comprando, comiendo, disfrutando... Las ventas han aumentado un 30%, dijo el Telediario... Aquí no hay ambiente y las ventas están mucho más flojas. Y mucha gente ha hecho como yo... Da gusto pasear por Sevilla, que estaba abarrotada... Aquí se ve que han recortado bastante y el alumbrado es mucho más pobre”. “Igual en Carnaval hay más...”, apostilla Bea.

“No hay ambiente navideño ni de compras y entra menos gente”, coinciden Tania y Sara, de Precchio. “No te puedo decir si ya han encendido las luces o no: son tan pobres que ni me he dado cuenta. Las luces incitan y ayudan mucho a las ventas... Hasta Ronda estaba preciosa y llena de gente”.

"Las compras de Navidad deben incentivarse, porque muchos trabajadores dependen de ellas"

“En esta zona está ya encendido, lo que pasa es que es pobre y escaso y no incita a que la gente sienta que estamos en fiestas, a que se anime; no ayuda a que la ciudad de Cádiz se vea bonita”, explica María del Carmen Domínguez, encargada de Eutimio. “Y si no va estar terminado hasta el día 20, me parece muy tardío... Las compras de Navidad deben incentivarse, porque el comercio es lo que hace que la ciudad vaya arribando. Y si no lo incentivas, no lo consigues”.

“Las ventas han bajado. Esperamos que se animen y que todos salgamos adelante, que hay muchos trabajadores que dependen de estos días;si se vende, la plantilla se incrementa”. “En muchos pueblos se organizan actividades, se montan belenes vivientes, se invierte en que la gente lo visiten. Aquí hay menos actividades que antes... La Navidad está más dejada. Y si la gente no sale, no hay dinero en la calle... El comercio contribuye con lo que pagamos en el recibo de la luz. Y Cádiz Centro está haciendo muchas cosas, lo que podemos”.

Blanca, de La Cucaracha, en Sagasta, sin embargo, no cree que las luces navideñas sean imprescindibles para atraer a la clientela. “Me preocupa más el derroche energético”, dice en una tienda repleta de lámparas encendidas. Por eso le parece “genial” que el alumbrado no esté completo hasta el próximo día 20, “que es cuando realmente empiezan las Navidades”.