Un viaje desde la Marbella de la ‘jet set’ a Las Tres Mil Viviendas

El Morcillas, La Cuerpo Garrafa, La Pepino de mar, El Gitano de Razones... No son simples apodos chistosos, sino rostros y cuerpos que representan la idiosincrasia de un barrio, Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, cuya realidad vuelve a retratarse para la pantalla aunque, en esta ocasión, desde una óptica diferente o, al menos, eso pretende Manuel -Manué- Jiménez. Nunca pudo imaginarse este joven creador de contenidos y cantante la repercusión de los vídeos que subía a sus redes sociales mostrando el día a día de su gente, la que le dio calidez este pasado martes acompañándolo en Cádiz durante la presentación de Las 3.000 celebran la vida, serie documental de cuatro capítulos –Vida, Muerte, Resurrección y Celebración–, en el III South International Series Festival.

En el avance de esta producción de Proamagna para Canal Sur cuenta su protagonista que “publiqué un vídeo y al día siguiente tenía un millón y pico de reproducciones”. Sobre el resultado, la voz que guía este trabajo confesó también que “me esperaba algo magnífico, pero he visto algo increíble. Gracias a vosotros –el equipo de Las 3.000 celebran la vida– estoy viviendo un sueño”, explicó Jiménez.

Aquella primigenia viralidad en TikTok se ha convertido hoy en una realidad audiovisual que, según compartió el productor Mario López, retrata “un barrio que, a pesar de no disponer de los recursos de otros barrios, también tiene cosas maravillosas: unión, solidaridad y felicidad”. En este sentido, detalló que “queríamos retratarlo desde esa discriminación positiva, a través del humor y la sátira social de los vídeos de Manuel. Su historia no podía entenderse sin la del barrio, una historia admirable, de superación. Es lo mejor que podíamos aportar, pero nunca romantizando –matiza López–. No negamos la evidencia; hay conflictos, problemas, exclusión y una falta de oportunidades que, seguramente, viene dada y condiciona su vida”.

Manuel Jiménez se crio en la más absoluta miseria, sufrió acoso, maltrato y amenazas de muerte en su entorno por su condición sexual y, tras formarse en el extranjero, decide regresar a sus orígenes para narrarlos desde el perdón y el corazón. “Soy consciente de que esto lo va a ver todo el barrio. Allí el tema de la homosexualidad ha cambiado muchísimo. Antes preferían un hijo muerto a un maricón. Esto va a abrir muchas mentalidades, va a cambiar a mucha gente porque yo me estoy mostrando en mi barrio, como soy, viviendo con mi novio siendo feliz y libre. Va a ser una referencia para muchos jóvenes”, afirmó orgulloso.

El equipo de la serie ‘Los Chorys’, en el photocall de la playa de La Caleta. / Julio González

'Carpe diem' en la loca Marbella de los 70 y 80

Con la óptica puesta en el otro extremo de la escala social, el Teatro del Títere La Tía Norica vivió la puesta de largo de Los Chorys, una serie que se estrenará en 2026 en tres episodios y que recorre las peripecias de “cuatro vividores” en la Marbella de la jet set. Producida por Yolaperdono y Chester Media y apoyada por la RTVA, la cinta parte de la premisa del carpe diem que experimentaron Los Chorys, Yeyo Llagostera, Luis Ortiz, Antonio Ribas y Jorge Morán, cuando el primero hereda 1.000 millones de las antiguas pesetas.

Francisco Ortiz –hijo del fallecido Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck– compartió con la audiencia gaditana que “la vida de mi padre ha sido de película. Siempre que íbamos a cualquier sitio llevaba una cámara para que alguien, en algún momento, creara lo que él no pudo. A su manera, Los Chorys estaban haciendo historia”, afirmó.

Con el aliciente de mostrar imágenes y vídeos inéditos de las fiestas que compartían los protagonistas de la época, sobre esta producción contó el guionista Juan Mata que documentarse “ha sido activar una máquina del tiempo que nos ha descubierto sorpresas. Encontrábamos fotos con personajes increíbles. Estamos disfrutándolo mucho”.