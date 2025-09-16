Los Premios Anillos de Oro se presentan en Cádiz: Las series españolas quieren sus propios Emmy

"Es el momento". El gestor cultural, y exdirector del South Internacional Series Festival, Joan Álvarez lo tiene claro. "Es el momento". Lo divisa sin obstáculos la guionista y escritora Carmen Fernández Villalba. "Es el momento". Lo suscribe el presidente de Andalucía Film Comission y expresidente de la Spain Film Comission, Carlos Rosado. "Es el momento". Lo subraya la actriz María Ordoñez. El "nivel de calidad alcanzado" y el "salto de gigante" protagonizado en la última década así lo indican. Es el momento del reconocimiento. El momento de que las series españolas demanden sus propios premios, los Premios Anillos de Oro.

Y así lo han hecho este 16 de septiembre en Cádiz, en el marco del South Series, tres de los miembros del comité promotor del Círculo de Profesionales de las Series Españolas -al que se suma Fidela Navarro, CEO de Dopamine y productora ejecutiva- y la intérprete sevillana como invitada durante un pequeño acto en el que se ha presentado por primera vez el proyecto, amparado por el festival gaditano, que es el que impulsa los futuros galardones de alcance nacional.

Distinciones sobre las que planean muchos interrogantes todavía pues el dónde, el cómo y el cuándo se celebrarán los Premios Anillos de Oro siguen siendo un misterio que los embajadores de la celebración disculpan agarrándose a la filosofía del "step by step (paso a paso)", que recomienda Álvarez. "El primer step es la presentación de este Círculo de Profesionales de las Series Españolas, luego habrá otro step para presentar los Anillos de Oro, y habrá otro step para decir dónde se van a hacer, con quién lo vamos a hacer, y, finalmente, para convocar lo que será la gran llegada a la vida de estos premios que queremos que duren muchos años", ha dibujado el cronograma.

Unos premios que el gestor cultural valenciano compara, salvando las distancias, con el nacimiento de los Oscar en 1929, "que se crearon por una razón fundamental, para dar prestigio, para reconocer la calidad y para reconocer el talento de la industria, que está participada por profesionales, por los creadores". Pero que, por los pocos detalles que hemos podido saber, tienen más la filosofía de los Emmy, con las series como grandes (absolutas en este caso) protagonistas y con una gala donde, avanza Álvarez, se tomará la idea implantada este año en los galardones estadounidenses donde se descontaba una cantidad de dinero de un fondo económico común destinado a una causa social si el premiado se pasaba de los 45 segundos que se le reservan para dar sus agradecimientos. "Por cada segundo que os paséis, se va a detraer 1.000 euros de ese fondo. Lo que sucedió en los Emmy es que se perdieron 40.000 dólares pero el presentador tenía tanto dinero que dijo, no pasa nada, yo pongo 200.000", aduce Álvarez el precedente en tono de broma poniendo, quizás, un poco más difícil la búsqueda de conductor para la gala de los Premios Anillos de Oro.

También se ha avanzado que las series que se podrán inscribir en los premios serán producciones o coproducciones españolas y que tengan como idioma principal el castellano o cualquiera de las otras lenguas cooficiales de España, así como que la misma sea emitida en televisión pública, privada, plataforma digital o radiodifusión, aunque todo ello será oficialmente comunicado y delimitado llegado el momento, avanzado también Álvarez que habrá una mirada, dentro de los premios, a las producciones internacionales.

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas

Y aunque esperamos conocer pronto más detalles de las futuras distinciones, este acto de presentación sirvió para poner de largo al Círculo de Profesionales de las Series Españolas, “una red colaborativa”, tal y como definía Álvarez, que ha sido impulsada por Womack Group, compañía organizadora de South Series. Así, El Círculo de Profesionales de las Series Españolas viene a ser una comunidad profesional, sin naturaleza asociativa, que busca apoyar la promoción, defensa y desarrollo de las series españolas.

Series que, "qué duda cabe", dieron un "salto de gigante cuando hace 10 años las plataformas llegar aquí y cuando el streaming se convirtió, de alguna manera, en la vía de difusión de las series, pero detrás del mérito de estas series están los profesionales, los creadores, los técnicos de todo tipo, los productores, los guionistas y las series como tal", reflexiona Álvarez que junto con Carmen Villalba y Carlos Rosado animan a los participantes de esta industria a formar parte de esta nueva comunidad cuyos miembros, de hecho, serán los encargados de votar los Premios Anillos de Oro.

El único requisito para formar parte del Círculo de Profesionales de Series Españolas, según explica, es tener los créditos por haber participado en dos series en los últimos cinco años. La inscripción es gratuita y constituye un reconocimiento a la trayectoria profesional de quienes lo integran, ya que otorga a sus miembros una serie de ventajas diseñadas para reconocer su experiencia, promover su visibilidad y fomentar el intercambio profesional en el sector, como participar en la votación de los Premios Anillos de Oro, o formar parte de una comunidad online que permitirá a los integrantes el interactuar con otros profesionales, mejorando así su visibilidad y contactos dentro de la comunidad del audiovisual. Todos los interesados en formar parte de esta asociación, pueden consultar las bases específicas e inscribirse, desde hoy martes, en https://circuloprofesionalseries.com/.

A la presentación, celebrada en el Palacio de Congresos de Cádiz, han asistido también Carles Montiel, director de South, las actrices Eva Isanta y Lucía Hoyos; el músico y actor Fran Perea; Manuel Cristóbal, director del Festival de Sevilla; o Enrique Iznaola, de la Academia de Cine de Andalucía, entre otros.