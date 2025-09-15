Chris Brancato, cocreador de 'Narcos', en Cádiz: "¿Si tengo un lado oscuro? Bueno, trabajo en Hollywood"

Con un afilado sentido del humor, expectante por probar "la increíble comida" de Cádiz, con unos cientos de millones de lecciones magistrales bajo el brazo y una educada entrada con la que se disculpa (en español) por no hablar bien nuestro idioma, el 'padrino' del drama criminal televisivo moderno, Chris Brancato, acaba de aterrizar en la tercera edición del South Internacional Series Festival donde ha sido distinguido con uno de sus Premios de Honor avalado por su trabajo en series imprescindibles como Narcos o Expediente X. "¿Si tengo un lado oscuro, preguntas? Bueno, trabajo en Hollywood..."

El padrino de Harlem, con Forest Whitaker, Hotel Cocaine, Hannibal o su próximo proyecto, The Westies, con J. K. Simmons y Titus Welliver, sobre la mafia irlandesa en Nueva York durante las décadas de los 70 y 80, amén de la serie protagonizada por Wagner Moura y Pedro Pascal que le valió su nominación al Emmy, arman la insinuación que el showrunner, guionista y productor contesta con la ingeniosa salida y aparente sinceridad: "Yo escribo lo que a mí me gusta ver, lo que me interesa ver. Entonces, sí, mis series son oscuras; y no, no soy ningún criminal, solamente que me fascina la mentalidad de una persona que puede robar o matar a alguien. Esto es algo que no comprendo y escribo para explorarlo porque es algo que quiero explorar y entender. También, porque cuando se escribe sobre el crimen organizado siempre es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo (pronuncia la reiteración en nuestra lengua) y yo quiero hacerlo desde un punto de vista diferente".

Un "cambio en el eje de rotación" de las historias que le ha valido la complicidad del público (de los públicos, que vivimos en una industria global) y el reconocimiento de compañeros y críticas con premios como el Peabody (Boomtown), dos premios Saturn (Hannibal), nominaciones a los Globos de Oro y los BAFTA (Narcos) y un galardón del Sindicato de Guionistas por su labor en una de las cien mejores series de todos los tiempos, Expediente X. Y aunque ante la imponente nómina de distinciones, este Premio de Honor de South Series, que recibe la noche de este 15 de septiembre en el Gran Teatro Falla de Cádiz, pueda resultar más modesto, Brancato lo toma "muy honrado", con "un gran placer" y agradecido por la oportunidad "de viajar a este increíble país". "Ayer estuvimos en Madrid y corriendo para acá con lo que todavía no he tenido la oportunidad de explorar Cádiz que es lo que quiero hacer en los próximos días. Y eso es lo más agradable de festivales como éste. No se trata realmente del premio, que también, sino de venir, conocer a la gente, tener la oportunidad de conocer a escritores y espectadores de todos los países y de su increíble comida y maravillosa gente", desea.

Ponerse en conexión en una industria cada vez más abierta a las coproducciones y dispuesta a introducir productos impensables hace unas décadas. Brancato lo confirma: "Nunca hubiera podido hacer Narcos en el 2005. En el 2015 había Netflix y ellos sí querían hacerla. Cuando empecé el proyecto de Narcos tenía claro que quería que fuera mitad en español y mitad en inglés algo que no era muy planteable en ese momento, hasta mis colegas me decían, tú estás loco, no te van a dejar hacer una serie en un 60% en español, y en Netflix me dijeron sí, hazlo. Estaban tratando de abrir su servicio en Latinoamérica, ese fue el motivo y fue el momento en el que la televisión cambió de local a global".

Con hitos como éste, la carrera del creador estadounidense se ha convertido en paradigma de esta transformación que tiene "su parte positiva y su parte negativa". Y es que, como recuerda, cuando comenzó su trayectoria "sólo había tres canales en los Estados Unidos y cada vez que se emitía un capítulo de una serie, la audiencia era de 60 o 70 millones de espectadores". "Lo que ha pasado en las últimas tres décadas es la gran expansión y diversificación de las distintas plataformas, de los canales de televisión y de la televisión por cable. En la actualidad puedes ver el capítulo de una serie en un montón de sitios diferentes. Así, tiene de bueno que los espectadores tienen a su alcance una gran grama de proyectos, como decía, Narcos en otro momento no hubiera sido posible".

Pero la parte negativa, "agotadora", del negocio también reside, de alguna forma, en esta diversificación. Así, la lucha por la conquista de la atención del público se hace mucho más dura. "Como he dicho, hace 30 años sólo había 3 canales, ahora hay 200, 300 canales, pero también tienes TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook... Cosas que atraen la atención de los espectadores a diferentes lugares por lo que es muy difícil hacer una serie en los Estados Unidos, en Europa, o en América Latina. Es difícil conseguir el dinero para hacer una serie", confiesa.

"Me gustaría grabar en España. ¡Háganme una oferta, por favor!"

Afortunadamente Chris Brancato y sus socios creativos lo consiguen y, de hecho, aprovecha el altavoz del South para hacer un llamamiento bastante interesante: "Me gustaría grabar en España. ¡Háganme una oferta, por favor!", clama entre la broma y la invitación para recordar que "una de las cosas más agradables" que sin planteárselo le proporcionó Narcos fue grabar una serie de televisión de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, algo que sólo se había hecho anteriormente con Inglaterra pero que "no tuvo éxito". "Algo que era lamentable, quizás es porque los estadounidenses, parece, no se preocupan por nada que suceda fuera de su país, lo cual, por desgracia, es la verdad", reflexiona sobre una realidad que está "cambiando".

"De lo que más me gusta del cambio del negocio de la televisión es que los programas locales, a través de estos nuevos canales de distribución, alcanzan audiencias más amplias. Yo en mi lista de series que necesito ver tengo ahora mismo una española, dos francesas y una italiana. Y es que, lo que siempre digo, la calidad es lo que más importa. Si la serie es realmente buena o realmente original encuentra a su público en algún lugar".

'The Westies', mafia irlandesa en el Nueva York de los 70-80

Y eso es lo que espera con The Westies, la serie que ahora mismo Chris Brancato tiene en desarrollo y que ya ha sido anunciada por MGM+. "The Westies va sobre una banda irlandesa que fue dominante en la ciudad de Nueva York en los 70s y 80s y tiene a unos chicos irlandeses muy duros y muy guapos", adelanta su creador aunque, como ocurre habitualmente con sus series, a buen seguro que los espectadores encontrarán algo más de lo que aparentemente hay en sus tramas.

"Sí, si Narcos pone a colisionar el imperio de la cocaína de Pablo Escobar con el esfuerzo un poco ridículo de los estadounidenses para derrocarlo, o en El padrino de Harlem tienes a un gangster que se encarga de una operación criminal, pero también tienes al movimiento de derechos civiles negros sucediendo al mismo tiempo, en The westies se encuentran la convivencia de las mafias irlandesas e italianas, unos amigos-enemigos al mismo tiempo, pero también la relación entre un westie más viejo y otro más joven al que protege. Así que, en línea con mis shows anteriores, tendrás asesinatos, desastres, drogas, bebidas, todo eso, pero, debajo de todo, los Westies es una historia de padre e hijo".

The Westies también cuenta con otro elemento diferenciador, quizás más imperceptible, quizás menos relevante para la trama, pero que tiene que ver con la siempre complicada responsabilidad del creador ante su obra. Y es que Chris Brancato reconoce que la romantización del crimen en el audiovisual es un concepto que lo pone en una dicotomía todavía no resuelta del todo, pero sobre la que reflexiona y actúa. "Ahora sí me preocupo por los efectos que pueda tener mi trabajo en la glamourización o glorificación del crimen aunque todavía estoy buscando cómo debo hacerlo. Con The Westies es que ellos, evidentemente son criminales, son delicuentes, así que lo que estoy haciendo es poner a otros que son peores pero, en cualquier caso, estoy reflexionado sobre ello y espero que no, que mi trabajo no contribuya a esa romantización. También te confieso que en Narcos no lo hice, la escribí sin pensar si iba a tener algún efecto en el público que la estaba viendo, si iba a contribuir a esa romantización. Pero ahora me planteo esa dicotomía, por una parte, pienso que la gente debe poder escribir lo que le dé la gana y ya el público que lo vea o no lo vea, que le guste o no le guste, sin que sea un manual de cómo cometer delitos, claro. Y, por otra parte, sí que me planteo si lo que yo escribo puede tener el efecto de glorificar que se lamentan delitos, así es", explica.