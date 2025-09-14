Cádiz se deja seducir por Diane Kruger y sus ‘Pequeños desastres’

Solo tuvo tiempo durante su visita a Cádiz “de tomar algo cerca del hotel”, pero la actriz Diane Kruger, uno de los grandes reclamos en la III edición del South International Series Festival, reconoció este domingo que el Falla “es un teatro precioso”, lugar escogido para presentar la serie de HBO Max Pequeños desastres, de la que la intérprete alemana es una de sus protagonistas. Contó, además, que “he estado en España bastante porque mi media naranja –el actor Norman Reedus– está rodando en Madrid. Tengo casa en Francia, he estado en Marbella en verano, pero España se ha convertido en un tercer hogar. Norman está tratando de que nos mudemos aquí permanentemente”, confesó.

Kruger no presentó sola este trabajo en la capital gaditana. A su lado estuvieron los productores, Ash Atalla y Marianna Abbotts, y la escritora del libro en que se basa la serie, Sarah Vaughan. De la novela, Atalla contó que cuando leyó esta historia acerca de “malas madres” y cómo la sospecha sobre un posible mal comportamiento puede agriar sólidas relaciones, le atrajo “su universalidad, qué haría yo en esa situación como padre para proteger a mi hija. Y la percepción sobre la presión de la paternidad, que es diferente de la de la maternidad. Tuve que rogarle a Sarah porque había mucha gente interesada en comprarle los derechos”.

De esa conexión con la realidad Vaughan, precisamente, compartió en la puesta de largo de Pequeños desastres que esta obra, al igual que la anterior, Anatomía de un escándalo, “estaba relacionada con mi propia vida, con una época oscura que sufrí. Escribir un libro no debería ser una terapia, pero ambas obras han supuesto unas formas de explorar aspectos más oscuros de mi vida y un thriller es una buena manera de hacerlo, te lleva al final a una redención que los espectadores pueden disfrutar”.

Kruger asegura que cuando elige un papel “busco la verdad, reflejar la vida como es”

Marianna Abbotts, por su parte, admitió que “una mujer puede ser perdonada por cometer un pequeño desastre. Intentamos transmitir lo dura que es la maternidad y cómo nos juzgamos a nosotras mismas y las demás personas”.

Diane Kruger interpreta en Pequeños desastres a Jess, una madre que lleva a su hija al hospital por una inexplicable herida. A partir de ahí, su relación con el entorno se torna más que complicada. Abundó la actriz en la idea de que “la maternidad es un período difícil por la presión social de ser siempre perfecta y que lo hagas todo con muchísima facilidad. La serie muestra esa sensación de las madres de sentir culpa, de no poder abrirse por parecer vulnerables. Jess tiene una relación de pareja, una casa preciosa, hijos y por esta situación tan perfecta parece que no tiene derecho a quejarse. La serie –añade– también muestra la importancia de tener una comunidad que ayude a la madre. Yo lo he vivido. La comunidad te puede dar lo mejor, lo más bonito, pero también ser el mundo más duro y desafiante”.

Conocida por papeles en cine como Troya, Malditos Bastardos o En la sombra, Diane Kruger asegura que para elegir un personaje "busco la verdad, reflejar la vida de las mujeres tal y como es. Es maravilloso ver que las mujeres en las series pueden mostrar cómo son y funcionan sin tener que entrar en estereotipos de épocas anteriores”.

En relación con su rol de Jess, la actriz comentó que la primera impresión “no fue buena porque tienes que experimentar emociones que no son placenteras, pero me sentí bien interpretando algo verdadero, no demasiado alejado de lo que yo siento. Puedo entender estas sensaciones, no he pasado por una depresión postparto, pero lo que tuve que interpretar me ha parecido verídico”, afirmó.

Pequeños desastres se estrenará en España el próximo mes de octubre.