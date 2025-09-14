Paco León: "Solo hay una cosa superior a ser de Sevilla, ser de Cádiz"

Contaba este domingo Paco León a los medios de comunicación que una vez le confesó el gaditano Álex O'Dogherty que "tengo miedo de convertirme en un actor y yo lo entendí perfectamente porque un cómico siempre está vivo, al límite, en peligro. El actor es más acomodaticio, otro tipo de intérprete. Me gustaría conservar un poco de ese chaval que empezó en los bares haciendo monólogos encima de una caja de Coca-Cola y no acomodarme tanto, aunque haya tenido una carrera".

Será precisamente por esa fructífera trayectoria por la que el actor y director sevillano recibirá esta noche sobre las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz el Premio de Honor que concede la III edición del South International Series Festival. En la gala se podrá también revisitar un capítulo de la popular serie Aída, comedia que le ha regalado el cariño del público durante tantos años. "Me consta la gente que quiere venir esta noche porque me escriben por Instagram para pedirme entradas", compartía León sobre el éxito de convocatoria.

Reconocía en este sentido el artista que dedicarse a eso de hacer reír "para mí fue una sorpresa. Lo descubrí como cuando a Spiderman le pica la araña y le salen telarañas. En segundo de Interpretación tenía que hacer una escena de una cena y yo era el camarero. Servía solo las cosas y no actuaba, pero cada vez que yo salía la gente se reía y no entendía nada. Era muy raro, una especie de poder y pensé: a ver qué hago con esto", relató. Los resortes de la comedia, pues, suponen para el actor y director un auténtico misterio, es "una alquimia muy muy rara que se produce y no sabes por qué, lo que funciona y lo que no. Lo que reivindico en mi trabajo como cómico y director es que la comedia sirve para contar cosas, no solo para hacer reír. La comedia que me interesa tiene que estar rellena y tener valores, poesía, humanidad", afirmaba.

Paco León con la actriz Melani Olivares, compañera en la serie 'Aída', este domingo en Cádiz. / Julio González

Recibiendo un galardón en una tierra que de guasa sabe lo suyo, Paco León no dudó en admitir que "los sevillanos sabemos que solo hay una cosa superior a ser de Sevilla, ser de Cádiz". Al respecto, continuó reconociendo que "esta es la capital del ingenio, si la gente hubiera monetizado la comedia como yo lo he hecho, esto sería Mónaco, serían todos multimillonarios. Hay un ingenio por metro cuadrado muy superior al resto de la humanidad", recalcó. Las mejores risas surgen, como en la mayoría de las ocasiones, de la cotidianidad. "En Cádiz, Sevilla, Andalucía, la comedia está mucho en la calle. Soy muy defensor de lo popular como inspiración. Los intelectuales que en el nombre del buen gusto desprecian lo popular por serlo, me comen el nabo", afirmó rotundamente León, tirando de una frase procedente de Aída y vuelta, secuela de la serie original, dirigida por él mismo y pendiente de estreno.

Porque como admite Paco León, Luisma es el personaje "por el que todo el mundo me conoce, fueron diez años, una mochila lujosa, de plumas, complicada de llevar pero orgulloso de ella". Inolvidables fueron también la Raquel Revuelta del programa televisivo Homo Zapping y las películas protagonizadas por la madre que lo parió, la inefable Carmina Barrios, los trabajos "que más destacaría por lo que significaron en mi carrera y también por la conexión que tenían con mi trabajo anterior de teatro y mi formación. Fueron los comienzos de cosas, riesgos o semillas que después han germinado y dado más frutos", contaba.

"Me comprometo con lo humano; con lo político no me siento tan cómodo. Eso va en cada uno" — Paco León - Actor, director y Premio de Honor del South International Series Festival 2025

También aseguró Paco León que "no tengo nada preparado" para el discurso tras la entrega del Premio de Honor que le concede el South este domingo. "Por supuesto se agradece, pero es muy raro recibir un premio de honor. Yo que todavía me siento joven promesa, soy vieja gloria. Pienso vivir cien años y estoy a la mitad de todo. Tengo que reconocer lo privilegiado que soy. Primero, por sentirme profeta en mi tierra, porque considero esta mi tierra y se me quiere. Y también -abundó- por cómico que soy esencialmente, que también son muy poco premiados".

Aunque comparte Paco León que "no tengo proyectos de serie a la vista y no tengo ni idea de cuánto queda por conocer de mí, me asusta un poco ese vacío", confiesa al mismo tiempo que "tengo ganas todavía. La esperanza es lo último que se pierde y la ilusión lo primero. Es muy difícil conservar una pasión, una ilusión en este trabajo cuando llevas tanto tiempo, pero sigue divirtiéndome mucho actuar y me gustan mucho los actores, como compañero y director".

Por último y sin olvidar el compromiso de los profesionales del arte con las injusticias que asolan el mundo, Paco León aseguró que "yo no me considero activista, pero le doy muchísimo valor a la gente que está muy implicada. Me comprometo con lo humano; con lo político no me siento tan cómodo. Eso va en cada uno. Creo que están pasando cosas increíbles, como esto de Gaza, que es flagrante y sangrante y aunque muchos lo quieran politizar, es una cosa humana completamente insoportable. Es muy difícil estar al margen".