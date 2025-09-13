"El que tiene que hacer una película sobre el Carnaval de Cádiz es El Gran Wyoming. Yo vendría de ayudante"

Contaba el director de cine Fernando Trueba este sábado en Cádiz que el poeta Ángel González afirmaba que “hubiera dado toda su poesía por escribir la letra de esta canción” cuando le daba por arrancarse por boleros. Del infinito poder y alcance de la música trata Bajañí –guitarra en caló–, la última producción del realizador, que cuenta con un cicerone de excepción: Niño Josele.

Esta serie de tres capítulos con formato película, producida por Womack Studios y presentada en el South International Series Festival, está hecha “para pasárnoslo bien nosotros, para ser felices y hacer felices a quienes la vean”, confesaba Trueba. Contentos de participar también en la cinta estuvieron los artistas Rubén Blades, Caetano Veloso, Ron Carter, Kenny Barron, Marisa Monte, Soleá y Estrella Morente y Artemis, que no dudaron en decir que sí al proyecto, como compartían Trueba y Niño Josele.

Bajañí supone un viaje sonoro por España, Brasil y Estados Unidos, se encuentra actualmente en fase de montaje y representa “la última etapa, de momento, de una amistad, una colaboración" muy fructífera. Trueba relata en este sentido que "ha habido muchos discos que hemos hecho juntos y otras colaboraciones. Yo iba viendo cómo Josele iba abriendo su cabeza, interesándose por el jazz y la música brasileña, probando cosas, enriqueciéndose como artista. Pensé en que me encantaría hacer una película donde todo eso se pusiera de alguna forma, antes de la pandemia ya estábamos hablando de ello", recordó.

Para Niño Josele, Bajañí es "un sueño que no me podía imaginar. Para mí Fernando es el mejor director del mundo. Él escucha cosas que a los guitarristas se nos escapan. Saca de dentro el tope que creías que no tenías", comparte. El guitarrista almeriense considera que para esta producción "he aportado mi raíz, vengo de una casa donde desde que tengo uso de razón escucho la guitarra flamenca, toda la gente de mi familia canta y baila. Mi padre tuvo la visión de que había que escuchar las músicas del mundo, tenía que aprender que no era flamenco todo".

Director de otras cintas musicales como Calle 54, El milagro de Candeal o Chico & Rita, Fernando Trueba -que anuncia que su próxima película "será una comedia y ya está escrita"- confesaba acerca de la posibilidad de rodar sobre el patrimonio melódico gaditano que "no he estado nunca en los Carnavales de Cádiz, pero uno de mis grandes amigos, El Gran Wyoming, viene muchísimo y es un loco de las chirigotas, se las sabía de memoria y me las cantaba en cenas. El que tiene que hacer una película sobre el Carnaval es él, yo vendría a ayudarle".