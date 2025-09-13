Cádiz, pista de despegue hacia la felicidad de un 'nuevo' José Luis Moreno

"Se va a arrepentir hasta el último de ellos, pero no solo por mí, sino por todos a los que hacen daño impunemente y destruyen sus vidas". Que tiemble el que se dé por aludido, es hora de rendir cuentas. José Luis Moreno llegó a Cádiz para poner los puntos sobre las íes de la manera en la que mejor sabe hacerlo, a través de la pantalla y el entretenimiento. El luminoso talante que exhibió en su visita a la capital gaditana, sin embargo, contrastaba con parte del contenido del trabajo que vino a presentar este sábado en el marco del South International Series Festival de Cádiz, una docuserie titulada Toma Moreno, producida por Womack Studios y La Goota Entertainment, en la que repasa el verdadero culebrón en el que ha vivido inmerso en los últimos años el celebérrimo ventrílocuo, presentador y productor televisivo. Porque José Luis Moreno va a hablar, esta vez sí, aunque no a través de sus célebres muñecos Monchito, Macario y Rockefeller, sino en primera persona.

"Cádiz es el despegue para recobrar la felicidad", aseguró Moreno al inicio de su intervención en el Teatro del Títere, desde ese nuevo estatus de positividad con el que busca recuperarse anímicamente de aciagas tempestades que han oscurecido su existencia. Entre ellas, varios intentos de robo en su domicilio, especialmente grave y mediático el acaecido en 2007 tras recibir una brutal paliza a manos de una banda de albanokosovares. También su detención en 2021 en el marco de una macroperación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Y la reciente condena del Juzgado de Primera Instancia Número 52 de Madrid a devolver más de 35 millones de euros por incumplimiento de un contrato suscrito con el empresario argentino Alejandro G. Roemmers para realizar la serie Resplandor y tinieblas, sobre la vida de San Francisco de Asís.

José Luis Moreno, en el centro, con los responsables de la serie 'Toma Moreno'. / Julio González

Ante esta impactante biografía, la gran pregunta que sobrevuela la producción Toma Moreno es ¿qué habrá de verdad en todo esto? "Estoy contento desde el principio con este trabajo -admitía el presentador de televisión-, las personas que lo hacían se veían que tenían una energía muy proactiva, no querían dejar de poner la parte truculenta, fea, desagradable, pero siempre dentro de la verdad", relató. El ansia, precisamente, de querer mostrar esa verdad que defiende el empresario del espectáculo y creador de productos tan conocidos como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Noche de fiesta le han hecho rearmarse, resurgir como el Ave Fénix y volver a sonreír: "Ahora estoy feliz y hay cosas que no se pueden ocultar, el brillo, la gana, la energía. Estudié medicina, piano y canto lírico. Nadie me obligó a ser productor, pero entendí que la vida lineal era triste, aburrida, no interesaba, tenía que comunicar las ganas de vivir. No sé, será genético. Y por eso he sido hiperbólico en todo", compartía con el público que disfrutó en Cádiz del avance de Toma Moreno, cuyo estreno está previsto a lo largo de 2026.

En dicho teaser, el protagonista explica que "me han ofrecido hacer un libro de mis memorias y siempre contesto lo mismo: no se lo creerían". Y por increíble que parezca, no es la simple venganza la que dictó el guion de esta producción audiovisual. "La mejor definición de la venganza la dio Einstein y es el éxito. Me apoyo en la juventud y en la serenidad de la menos juventud para conseguir que, entre todos, podamos hacer ese éxito que nos represente contra la inmundicia, que está en todas las democracias para mal, e instalada definitivamente en las dictaduras para peor", declaraba el popular showman.

Al respecto, abundaba, "me he sentido orgulloso de que haya gente que no he conocido de nada, que tenía 30 o 40 años menos que yo y que, de repente, se interesaran por mí con tanto respeto, con tanto cariño. Me estaban quitando dolor, miasmas y de todo, me estaban oxigenando este periodo de cuatro años de bloqueo moral, personal, intelectual. Me hacían creer, asimilar todo eso. Gente sana con cara de interrogante bueno, preguntándose ellos mismos qué habrá de verdad en todo esto, cómo se lo van a haber inventado. La pureza con la que proyectaban esa duda razonable me emocionaba hasta la lágrima", confesó.

Nadie me obligó a ser productor, pero entendí que la vida lineal era triste, aburrida. Por eso he sido hiperbólico en todo" — José Luis Moreno - Productor televisivo

A pesar de las vicisitudes experimentadas que "me tuve que tomar como una serie de televisión", José Luis Moreno reconoce que "hago autocrítica permanentemente, pero si la crítica te frena, la tienes que quitar de tu ideario porque no harías nada". Este hombre, que prácticamente lo ha sido todo en el mundo del espectáculo español, resumió la intencionalidad de Toma Moreno con un consejo al público, a su amado público: "Tened cuidado porque a cualquiera le puede ocurrir cualquier barbaridad en nombre de la Ley. Cuando los jueces están mal pagados y, de repente, se habla de millones y estafas, han perdido la moral sin darse cuenta y todos los demás estamos bajo esa teórica justicia, donde hay más artificio que justicia y que depende de la moral, los sentimientos y la equidad de quien la ejerza. La condena la tienen en su espíritu porque no importa que les des 20.000 escritos y 18.000 pruebas, siguen en su mediocridad, en su espíritu podrido, en su bazofia. No están de acuerdo con su profesión, lo que ganan en ella y lo que la vida les ha reparado".

Para José Luis Moreno, afortunadamente, este perfil de ser humano representa "una minoría, pero cuando también están en los medios de comunicación parece que son un altavoz de la envidia, de la maldad. La envidia es una pérdida de tiempo, energía absolutamente perdida -concreta-. Y en vez de envidiar, debes fijarte y decir: ¿qué podría yo hacer para acercarme en lo profesional a esta persona?. El porcentaje de gente buena y limpia en España gana por goleada", declaró convencido.