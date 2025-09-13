María Castro recibe el premio de un South que mira a Cádiz

La gala de inauguración de la tercera edición del Festival de Series South, que se celebró anoche en el Gran Teatro Falla, sirvió para conocer de primera mano la programación del festival, para entregar el primer Premio de Honor de la cita a la emocionada actriz gallega María Castro y, también, para reivindicar la pervivencia de la ciudad de Cádiz como sede de un festival que, a decir del director Carles Montiel, quiere seguir manteniendo una duradera relación con la capital gaditana: “Cádiz es el mejor lugar del mundo para un festival como este”.

Uno de los grandes estrenos de esta tercera edición del South es la incorporación del Teatro Falla como espacio del festival y, sobre todo, para acoger una gala de inauguración que, por motivos obvios, luce más en el coliseo de la plaza Fragela que en el auditorio del Palacio de Congresos. Eso sí, la organización fue precavida y repartió abanicos entre un público que agradeció tenerlo a mano en algunos momentos de la gala.

Conducida con agilidad por la televisiva María Gómez, la inauguración de la nueva edición del South, que se prolongará hasta el próximo miércoles 17, sirvió para repasar el conjunto de series que se proyectarán estos días en Cádiz, los jurados que otorgarán los premios de las distintas secciones oficiales y también para promocionar Andalucía, Cádiz como provincia y Cádiz capital como lugar de rodaje en sendos vídeos de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento.

Una gala con música en las voces de Angy y Agoney, pero también de la actriz y cantante Belén López, acompañada a la guitarra por Añil Fernández, que interpretó una aflamencada versión de ‘Cuéntame’, tema principal de la exitosa serie televisiva. Y una gala en la que también se hicieron llamamientos en contra de la guerra y a favor de Gaza y Palestina.

La gran protagonista de esta gala de inauguración fue, sin duda, María Castro, que ya ha incluido su nombre en el elenco de galardones de honor del South, como lo harán los próximos días el actor Paco León y el productor Chris Brancato. La actriz viguesa recibió el premio de manos de Óscar Higares, que también lanzó un guiño a su vinculación con tierras gaditanas.

Un breve vídeo repasó algunas de las series más famosas en las que ha participado, siempre con éxito, María Castro, como ‘Amar es para siempre’, ‘La promesa’ o ‘Sin tetas no hay paraíso’. La intérprete agradeció el premio, se declaró emocionada y tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento para su representante, con la que ya lleva 20 años, su marido y sus tres hijas, además de referirse a los consejos siempre sabios de su madre cuando ella daba sus primeros pasos como profesional: “Más que buena actriz, tienes que ser buena persona, que buenas actrices hay muchas...”.

María Castro reclamó “tenacidad, constancia y esfuerzo”, en esta profesión y en la vida, y tuvo unas emotivas palabras para “los actores y actrices que están aún por descubrir”, para quienes lo intentan una y otra vez y, de momento, no tienen éxitos.

Como se explica en la página web del festival, no es el primer galardón que recibe en su carrera, ya que María Castro ha sido premiada y nominada en multitud de ocasiones: Premio Ondas a Mejor intérprete femenina de ficción nacional de 2009 o el de Mejor actriz de cine de los Neox Fan Arards de 2014, entre otros galardones.

Una carrera, pues, consolidada como es la intención del Festival South, la de consolidarse de forma definitiva en el panorama internacional de las series y la de seguir haciéndolo desde Cádiz. Y en ello abundó el nuevo director del festival, Carles Montiel, que reivindicó con rotundidad la continuidad de Cádiz como sede del South, precisamente en el último de los tres años que de momento tenía firmados el festival con la capital gaditana.

“Cádiz es el mejor lugar del mundo para un festival como este”, dijo Montiel. Lo hizo en español y en inglés, para que todo el mundo lo entendiera, y tuvo palabras de elogio hacia la ciudad, sus gentes y sus historias, aquellas que sirven para inspirar tantas series.

Carles Montiel tuvo palabras de agradecimiento para los “patrocinadores principales” de la cita, Ayuntamiento y Diputación, pero también para la Junta de Andalucía, con su papel fundamental para que este festival sea “punto de referencia”. El director del South fue claro. “Sin la confianza y el respaldo de las instituciones este festival no sería posible”. Montiel no abandonó el escenario sin antes volver a dedicar nuevas palabras para Cádiz. “Esta ciudad no solo acoge el festival, es parte del festival”.