Las imágenes del glamour inaugural en la alfombra roja del South Series Festival en Cádiz

La tercera edición de South Series Festival ya ha comenzado. La gran gala de inauguración espectáculo-musical que ha tenido lugar en la tarde noche de este viernes en el Teatro Falla ha dado paso a este gran escaparate internacional de la ficción y el documental televisivo desde Cádiz. Ha presentado el acto María Gómez, tras lo que se sucedieron varios números musicales a cargo de Angy, Agoney, Añil Fernández, Belén López y Adrián Fernández, así como la participación de rostros tan conocidos como los de Toñi Moreno, Pepón Nieto, Javier Achaga, Fernando Trueba u Okuda San Miguel. También ha tenido lugar la entrega del Premio de Honor 2025 a la actriz María Castro, que ha sido entregado por Óscar Hiagres.
