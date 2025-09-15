La Húngara y Barón Rojo, la tarde más heavy del toma que toma

Se antojaba improbable conjugar una misma tarde la alegría de la fusión flamenca con la dureza del heavy metal. Y, sin embargo, Cádiz fue testigo de ese café musical tan exótico. La III edición del South International Series Festival se puso melódica y acogió este lunes en el Palacio de Congresos la presentación de sendos trabajos dedicados a dos nombres muy distintos del panorama sonoro nacional, pero con trayectorias tan completas como una buena partitura.

La Húngara, toma que toma es un documental de tres episodios que se estrena este próximo 19 de septiembre en Mediaset Infinity en el que se desvelan, según compartió su protagonista, Sonia Priego, La Húngara, “mis luces y mis sombras”. Afirmaba la artista que “tenía muchas ganas de que mis fieles seguidores vieran un poquito más de mí, mis rincones más ocultos. Y para los que no me siguen, todos saben que yo grabé un tema con C. Tangana –Tú me dejaste de querer–, que aquello fue un boom y quería que toda esa gente conociera a La Húngara de verdad, más auténtica, mis luces y mis sombras, que eso es difícil. Tengo mi vida, mi casa, mi familia, mis espinitas en el corazón, mis cosas más íntimas y ahí lo pueden ver todo", aseguraba.

Para tan íntima tarea, la cantante contó con la ayuda del director Víctor Corrales, quien admitía que trabajar con ella “ha sido una sorpresa. La premisa era descubrir a La Húngara, qué hay detrás, trabajo, sacrificio y humildad que la han llevado a ser quien es. Hemos sido –expresó– parte de la familia desde el primer día”. Aparte de Víctor Corrales, en la capital gaditana La Húngara estuvo acompañada de Jorge Alonso, productor ejecutivo de LyO Media, y Ana Bueno, productora de contenidos de Mediaset. “Creo que estoy en las mejores manos, no podía ser de otra manera que con este equipo. Cuando yo soñaba con esto, pensaba en algo más pequeño, no en un documental. Este era el momento de contarlo”, explicó la artista.

La Húngara le ha cogido el gusto a la experiencia de desnudarse por completo ante el público y durante la presentación de esta serie en Cádiz adelantó que "cuando tenga más edad haré mis memorias: un capítulo irá dedicado a Pucho -C. Tangana- y esa gira mundial que hicimos y otro para este documental".

A C. Tangana quiso también la artista astigitana dedicarle emotivas palabras. "Cuando él se pone en contacto conmigo, yo ya llevaba años de carrera, pero para mí fue un orgullo que alguien de su nivel me llamara", contó. Ante su sorpresa de que el autor de El Madrileño quisiera contar con ella para un tema, La Húngara recuerda que "me dijo que esa canción estaba hecha para mí porque yo había marcado una época en su vida, su adolescencia, sus raíces, y que era la única que le podía dar sentido a ese tema y ese momento. Yo no era consciente de eso", dijo.

Una gran historia nunca antes contada

La serie documental Una historia muy heavy –que se estrenará en octubre– busca un desafiante objetivo: repasar los orígenes del metal en España a través de la rivalidad de dos bandas míticas, Obús y Barón Rojo. De la segunda, Cádiz contó con la presencia del guitarrista Armando de Castro, acompañado de la directora y guionista María José Camacho, los productores ejecutivos Alejandro Torres y Daniel Seseña y Alberto Fernández, director de Plataformas y Servicios Digitales de RTVE.

Sobre la música heavy, De Castro afirmaba que “estamos acostumbrados a pelearnos el cobre con todas las instancias, los promotores, con las salas, los ayuntamientos... Pero cuando eso deja de ocurrir, parece que pierdes un poquito de tu esencia, de tu razón de ser. Llega un momento en que el establishment te absorbe también y empiezas a formar parte del engranaje. No tiene por qué ser así, llevamos 50 años tocando la misma música. Lo que se trata es de hacer la mejor música posible y el público siempre ha estado con nosotros”. Incidía el artista en que “sigo peleando por abrirme hueco con mi propia trayectoria musical, con mi banda. Abrirse camino con el rock duro con material nuevo es casi imposible. Llevo tres álbumes de los que casi nadie se ha enterado, pero no desespero, preparo el cuarto”, compartió.

Camacho, por su parte, resaltó que de este documental “lo más heavy ha sido seleccionar el material, tener que resumir en tres capítulos la historia de 50 años de heavy metal en España. Y también el final, nadie se lo espera, ni nosotros”. Como directora reivindicó, además, “que siendo el heavy un género masculino, ahora una mujer puede contar una historia de hombres. Las cosas están cambiando en positivo”, reconoció.