Vespa club Cádiz los Perezosos celebra su III Ruta Navideña Vespera en Cádiz los días 28 y 29 de noviembre

Son muchos los amigos de la marca Vespa a los que les gusta disfrutar de varias quedadas a lo largo del año

Tras el éxito de las ediciones anteriores, vuelve una ruta convertida ya en una fecha fija en el calendario de eventos vesperos. Aficionados y propietarios de Vespas (y alguna que otra Lambretta), se reunirán para compartir su pasión por estos vehículos que les transporta a recuerdos de nuestra infancia y juventud.

Durante las dos jornadas, los más de 140 participantes podrán disfrutar de un recorrido turístico por los rincones más emblemáticos de Cádiz, así como espacios de convivencia para clubes y visitantes llegados desde distintos puntos del país, del mismo modo, en enclaves puntuales, los vehículos quedarán expuestos para el deleite de los paseantes, que pondrán ver auténticas joyas de la mítica casa italiana.

El encuentro tiene como objetivo promover la unión entre clubs de vespas y Lambrettas, así como mantener la cultura y tradición histórica de las mismas, fomentando la pasión por la restauración, conservación y cuidado de vehículos clásicos, el intercambio de experiencias generacional y el disfrute de una afición que crece año tras año. Trayendo a generaciones ya mas influenciadas por Vespas de nueva edición, e incluso eléctricas.

Cartel anunciador de la cita de este grupo de amantes de las motos / d.c.

También traer a Cádiz joyas venidas de todas las partes de España y del extranjero, poniendo en el mapa una ciudad que por sus características, es sin dudarlo, un magnifico lugar para el uso y disfrute de motocicletas, dando a conocer a los participantes su gran patrimonio cultural, sus tradiciones y modo de vida.De este modo, los socios de vespa club Cádiz los Perezosos se convierten en un fin de semana en “cicerones” de Cádiz, promocionando, enseñando y explicando su ciudad a los participantes.

Muchas empresas locales, promocionan a través del evento la artesanía y gastronomía local así como el tejido empresarial de Cádiz, tan vinculado al turismo. De la mano de vespa Club España y del Ayuntamiento de Cádiz bajo el amparo de sus concejalías de cultura y turismo que apoyan el evento desde la primera edición en la realización y organización de la ruta, este evento se ha convertido en el punto y final de un extenso calendario de concentraciones, rutas y eventos de Vespas de todo el país.