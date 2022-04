¿Será verdad que Cádiz va a tener un nuevo hospital?

TENEMOS los gaditanos una amplia experiencia en proyectos frustrados y compromisos institucionales incumplidos. Podemos alejarnos en el tiempo y recordar como, cuando se crearon las zonas francas, se le dio todo el dinero a la de Barcelona mientras que la de Cádiz tuvo que crecer con su propio esfuerzo; o como los gaditanos financiaron su primer puente sobre la Bahía mientras que en Huelva o Sevilla era el Estado el que ponía los fondos. Incluso en los tiempos actuales el dinero llega con más rapidez a equipamientos culturales de relevancia en la capital hispalense, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba o Jaén, que a Cádiz, donde ayer se anunció, por fin, el avance en el Teatro Romano, una joya que en otra provincia estaría mimada por todas las administraciones.

Asumiendo que una parte de la culpa de este desprecio institucional corresponde a los propios ciudadanos, cuya capacidad de queja se circunscribe en cuestiones mundanas de su día a día, hay que entender que nos mostremos recelosos cada vez que el político de turno, sea del color que sea, viene por aquí y anuncia tal o cual cosa.

Este lunes, dirigentes de la Junta de Andalucía en Cádiz presentaron el borrador del plan funcional sobre el que va a basarse el proyecto del futuro Hospital Regional de Cádiz. La noticia sería muy positiva si no fuera porque hace ya quince años que se presentó, en este caso no el borrador si no el documento completo del que iba a ser el nuevo Hospital de Cádiz. Y todos conocemos lo que pasó luego: a la Junta se le acabó el dinero (o por lo menos eso dijo) y el proyecto se guardo en un cajón en el despacho más perdido de la institución autonómica.

Quienes ahora anuncian este próximo plan son de otro partido, el PP, el mismo que se fotografió en el solar abandonado destinado al centro médico con el cartel de "juanma lo haría", en plena campaña electoral.Desde entonces han pasado cuatro años. En este tiempo, el solar sigue siendo solar, más sucio tal vez, y sigue en manos de su legítimo propietario, la Zona Franca. Un problema si la Junta quiere acudir a los fondos europeos para financiar el centro gaditano, lo que le obliga a tener un terreno propio donde poder construir. Y se han agotado cuatro años sin un acuerdo entre las partes.

A la vez, si ya desde antes de las últimas autonómicas se asumía que el proyecto original de 2004 había quedado desfasado en varias cuestiones, mucho se ha tardado en anunciar lo que no deja de ser un borrador. Y más cuando hace unas semana el mismo Juanma presentó en Málaga su flamante nuevo hospital "de interés autonómico", ya con su proyecto y con todo el dinero puesto sobre la mesa.

La Junta del PP podía haber dicho hace cuatro años que el Hospital Regional en Cádiz no era posible o no era necesario, y unirse al despropósito del PSOE. Ahora, aunque sólo tenga un borrador, ya no puede dar marcha atrás. Lo tiene que hacer. Ahora queda por ver si lo hará pronto o tardará años y años.