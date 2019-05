El levante es un viento que está intrínsicamente ligado a Cádiz. Parte del carácter del gaditano está condicionado por su culpa. Siempre está presente la leyenda de que cada vez que salta vuelve loco a todo el mundo, además de dejar al cuerpo totalmente trastornado. Son efectos con los que hay que convivir durante todo el año. También ha sido fuente inagotable de las coplas de Carnaval. Pero una cosa es la adaptación a la climatología al estar acostumbrado a vivir con ella y otra cosa es el deseo que se tiene cuando llega el buen tiempo y el momento de disfrutar del ocio al aire libre.

Por eso, cada vez que se acerca el verano se repite la misma pregunta: ¿otro verano de levante? Este fin de semana, Cádiz está en alerta amarilla por el fuerte viento de levante que las previsiones señalan que se va a dar. Esta ha sido la tónica de las últimas semanas, ya que el viento ha dado muy poca tregua en la ciudad, por lo que ante la llegada del mes de junio, momento en el que empieza a crecer la afluencia en las playas, crece el temor sobre que se pueda dar una temporada estival, la más importante para la capital gaditana a nivel turístico y hostelero, en la que reine el levante. Y es que nadie quiere que un temporal chafe una jornada de relax en los arenales urbanos, aunque los que conozcan un poco la capital gaditana saben que, si hace levante, existen playas como la de La Caleta en la que uno puede resguardarse ante las inclemencias del tiempo.

Ante la cuestión de si hará un verano de levante, el meteorólogo Manuel Salguero explica que "es complicado predecir el tiempo atmosférico a largo plazo debido a la propia naturaleza cambiante de la atmósfera, que es la que limita la capacidad de los modelos de predicción numérica para realizar predicciones más allá de 10-12 días". Por ello, y a partir de una predicción estacional, que es "intrínsicamente probabilística", Salguero señala que "podríamos decir que nos espera un verano normal en nuestra latitud, con sol y altas temperaturas".

A partir de ahí, el meteorólogo plantea que se parte de un mes de mayo que "ha sido extremadamente seco, ya que no ha llovido en ningún punto de la provincia de Cádiz y donde el viento de levante ha sido el protagonista". A pesar de esto, indica que "no existe ninguna correlación directa entre la configuración atmosférica dada estas últimas semanas con la que se dará en meses venideros". Aun así, apunta que "es posible que tengamos muchos días de levante", algo que considera que "no es noticia, ya que durante los meses de verano y con la configuración atmosférica clásica de la época es algo totalmente normal".

Un aspecto que resalta Salguero es que "saber el número de días en los que soplará este viento es completamente imposible". Con todo, sí remarca que "todo parece indicar que en junio puede seguir esta tendencia, con sol, levante y altas temperaturas para la época en gran parte de nuestra provincia". La única excepción que prevé el meteorólogo es que se den "algunas tormentas locales en zonas de sierra" a lo largo de este mes.

Por último, y ante la tendencia de tiempo seco que se espera para los próximos meses, el meteorólogo invita a "tomar conciencia y hacer un uso responsable del agua".

Con todo, el levante, como un componente característico del tiempo que predomina en la ciudad, es siempre motivo de cachondeo en Cádiz. Una muestra de ello es el spot publicitario que ha grabado la Tienda Museo de Cadi-Cadi. En el vídeo, protagonizado por Javier Sánchez 'Monano' y Javier Benítez, de la empresa Animarte, un gaditano busca un regalo para un hermano que trabaja en Moscú y que echa de menos Cádiz. Al final, el regalo más apropiado es el levante. Un toque humorístico que ha hecho que el vídeo se esté viralizando.