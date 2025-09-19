La venta de entradas por internet de COAC y Teatros de Cádiz seguirá a cargo de Bacantix

Despúes de casi nueve meses desde que comenzara el procedimiento de licitación, el servicio de gestión de venta de entradas por internet y teléfono de la temporada estable de los Teatros de Cádiz y del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) ya tiene nueva empresa adjudicataria para los próximos cuatro años. Mejor dicho, misma empresa adjudicataria, ya que ha sido la compañía Bacantix, que se ha venido ocupando de este cometido en los últimos años, la que finalmente ha ganado el contrato al que aspiraban cinco firmas al comienzo de este proceso.

Un proceso largo al punto que el pasado 5 de agosto se pusieron a disposición del público las localidades para la nueva temporada de Teatros de Cádiz con esta licitación todavía sin resolver y con las tres empresas supervivientes en el procedimiento hasta ese momento con riesgo de incurrir en "ofertas anormales". Ante esta circunstancia, Bacantix asumió esta labor hasta que no saliera una nueva adjudicataria.

Un hecho que se produjo el pasado 9 de septiembre cuando la Mesa de Contratación valoró como favorable la propuesta de Bacantix y propuso al órgano de contratación la adjudicación del contrato a esta firma por encima de sus competidoras, Impronta Soluciones y Giglon. La resolución se hizo efectiva la pasada semana cuando en Junta de Gobierno Local se aprobó por punto de urgencia esta propuesta.

El nuevo contrato, de un año y con la posibilidad de prórroga de los tres años siguientes, llega después de que la Mesa de Contratación también despejara sus dudas sobre las ofertas de estas tres empresas de las que, en principio, detectaron que incurrían en valores “anormales o desproporcionados”. Sin embargo, toda vez que se les requerió la documentación para su análisis, los técnicos comprobaron que se contaban con unos desgloses "razonados, satisfactorios y detallados el nivel de precios y beneficios" que justificaban las ofertas a la baja presentadas por las tres empresas.

Anteriormente, estas compañías habían superado la prueba práctica que desde la Mesa de Contratación se solicitaba a las cinco empresas que se habían presentado a la licitación. Así, tras realizarse la demostración, se aprobó la exclusión del procedimiento de las licitadoras Manantial de Ideas, que no se presentó a esta cita, y Tickentradas Eventos, que sí asistió a la convocatoria con los equipos mínimos necesarios, pero que no realizó satisfactoriamente esta prueba práctica que corroboraba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego. "En concreto, no demuestra la capacidad de la empresa para la impresión de los tickets de entradas, lo que conlleva a su vez, que no se han podido constatar extremos como su reimpresión y la lectura de dicha entrada para su acceso al teatro con los dispositivos requeridos, con el consiguiente control de aforo", según reza el informe emitido por las Delegaciones de Cultura-Sección Teatros y Fiestas, respectivamente, y del que se dio conocimiento a la Mesa de Contratación.

La empresa que ha resultado ganadora de este proceso, Bacantix -Giglon ha sido la segunda clasificada e Impronta Soluciones, la tercera-, deberá hacerse cargo del servicio de gestión de venta, por Internet y teléfono de las localidades de los actos y espectáculos organizados por la Delegación Municipal de Cultura y por la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz y del suministro en régimen de alquiler del hardware y consumibles necesarios para la venta de entradas en taquilla, y su posterior comprobación de la validez en el momento del acceso.