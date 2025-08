UGT denuncia "la preocupante situación" del Museo de Cádiz

El Museo de Cádiz atraviesa una “preocupante situación administrativa y operativa”, denuncian desde el sindicato de UGT donde acusan a la actual directora del centro de negarse a solicitar la cobertura de plazas vacantes y “nula” voluntad de negociación con la representación de los trabajadores sobre los turnos horarios. Además, señalan la inacción de la delegada provincial de Cultura, Tania Barcelona, a la que informaron por escrito de estas quejas.

Así, desde UGT aseguran que no se solicita “la plaza de conserje, y de sustitución de un vigilante por baja por enfermedad, generando un grave déficit de personal que repercute directamente en el servicio ofrecido al público”. A su vez, los cambios de turnos del personal del Museo que realiza la directora “están propiciando que en el turno de tarde no existan limpiadoras, ni expendedores, con el consiguiente perjuicio que se le causa al centro”.

“Desde este sindicato consideramos inadmisible que decisiones de esta índole, tomadas de forma unilateral, sin negociación previa con los representantes de los trabajadores, perjudiquen tanto a los trabajadores como al servicio público, provocando la no cobertura de puestos de trabajo, ya de por si mermados por la no ampliación de la plantilla del Museo, y una mala gestión de los recursos humanos y lapérdida de empleo”, lamentan recordando las declaraciones de la consejera Patricia del Pozo del pasado año en las que dijo que observaba una falta de personal en el Museo de Cádiz, y que se trabajaría para la ampliación de la RPT, por la que no se podían abrir las salas de Bellas Artes del centro de la plaza de Mina.

Por otra parte, denuncian que el Museo de Cádiz “carece de personal funcionario responsable durante las tardes, los fines de semana y los días festivos, lo que deja al Museo sin supervisión cualificada durante franjas horarias clave para la atención al público y la seguridad de las colecciones”. Así, esta responsabilidad recae en los trabajadores del grupo V, personal laboral, conserje, vigilantes y expendedores. “Esta situación es insostenible y vulnera los estándares mínimos de gestión museística”, insiten desde el sindicato.

A esta “dejadez” se suma “la ausencia de actuaciones efectivas en materia de climatización”. “La falta de climatización del Museo de Cádiz, las deficiencias térmicas en salas y espacios de conservación afectan tanto al bienestar de trabajadores y visitantes como a la estabilidad de las piezas expuestas y almacenadas, muchas de las cuales requieren condiciones ambientales controladas para su correcta preservación”, aseguran desde UGT en su comunicado.