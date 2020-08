El temporero de la política se ha marchado con la cosecha pendiente de recoger. La dimisión de David Navarro como concejal del Ayuntamiento de Cádiz deja al equipo de gobierno de José María González una triple herencia que tendrá que asumir y resolver aquel que le sustituya en las distintas atribuciones que venía desempeñando el expolicía local y funcionario municipal.

En primer lugar, Navarro deja su acta de concejal sin haber logrado lo que se convirtió en su gran reto: la venta del hotel de la tribuna del estadio Carranza. Un caramelo envenenado que recibió Podemos con su llegada al gobierno en 2015 y que Navarro asumió en primera persona.

Varios han sido los contactos mantenidos en estos años (muchos según han insistido los concejales en varias ocasiones, aunque sólo se conoce el contacto de un grupo tailandés con el que sí hubo cruce de misivas y documentos) pero lo cierto es que el pasado julio el proceso de enajenación volvió a culminar sin que se formalizara ninguna oferta, en el enésimo fracaso de esta apuesta de la que dependen 9,8 millones de euros de ingresos para las arcas municipales.

En segundo lugar, David Navarro se marcha del Ayuntamiento justo la semana en que el nuevo contrato de limpieza debía resolverse. Cuestión en la que él es pieza clave como concejal de Medio Ambiente. El pasado viernes Navarro defendió en el pleno que a finales de esta semana estaría redactado el informe de Medio Ambiente que concluirá si la oferta de Cointer es válida o se considera temeraria, a lo que seguiría la convocatoria de la Mesa de Contratación para adjudicar el servicio a Cointer o a Acciona, con el objetivo de que a lo largo del mes de septiembre se firme el contrato y empiece a funcionar el servicio actualizado de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Cádiz.

No obstante, el concejal no ha esperado a que Medio Ambiente resuelva ese informe y a que la Mesa de Contratación tome la decisión respecto a la nueva empresa. Queda por ver ahora si su marcha no provoca un nuevo retraso en el procedimiento, debido a que no se pueda convocar los órganos debidos o asumir gestión alguna mientras dure la sede vacante al frente de Medio Ambiente.

Por último, Navarro lega también a su heredero el conflicto con la Policía Local que mantiene a la ciudad huérfana de todos los servicios especiales que prestaba este cuerpo. Especialmente notorio está siendo la ausencia policial en las playas en plena temporada de verano, a lo que se une la pérdida del servicio especial de atención a mujeres víctimas de violencia de género, al control de la venta ambulante que el comercio del centro histórico también ha denunciado o a las funciones de una Policía de Barrio que ya venía mermada desde hace tiempo.

Así que aquel que sustituya las ocupaciones que hasta el día de ayer tenía Navarro se encontrará, como poco, con una parcela que tiene que vender por 9,8 millones de euros; con el contrato de mayor cuantía del Ayuntamiento, pendiente de adjudicar con una oferta que se considera temeraria y otras dos empresas optando al servicio; y con una plantilla de Policía Local que reclama la incorporación de los agentes necesarios y la normalidad y actualización de las condiciones en las que desempeñan su trabajo. Una herencia en tres actos.