Tres meses de temporales dejan las playas de Cádiz en muy mal estado para Semana Santa

A causa de la gran pérdida de arena, han emergido parte de los lienzos de la antigua muralla de la playa de Santa María del Mar.

Alice, Benjamín, Claudia, Davide, Emilia, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Regina fueron las borrascas o danas con gran impacto nombradas por el Grupo Suroeste europeo, al que pertenece AEMET, durante la temporada 2025-2026. Varias de ellas castigaron a las playas de Cádiz con tres meses de temporales, que desde que arrancasen en noviembre de 2025, las han dejado bastante maltrechas de cara a la apertura de la pretemporada en la próxima Semana Santa, que este año comienza el domingo 29 de marzo, en apenas 21 días.

Un chiringuito destrozado en la Playa de la Victoria, otros más o menos dañados y cubiertos por la arena transportada por la fuerza del viento hasta generar escalones de casi dos metros de altura, destrozos de mobiliario urbano, de canalizaciones de colectores y eléctrica, piedras y hasta troncos desperdigados son algunas de las consecuencias de las sucesivas borrascas y de los poderosos embates del mar. Una tormenta perfecta, ni por asomo, claro está, a la dramática situación que se vivió en la Sierra, en Jerez y en algunos puntos de la Janda, pero que compromete uno de los principales atractivos de la ciudad para el turismo.

“Desde la Delegación de Playas se está trabajando desde el primer día después del temporal en paliar y subsanar los daños que se produjeron en las playas gaditanas”, responden desde el Ayuntamiento. Los trabajadores de la empresa municipal Cádiz 2000 intervienen a diario en la retirada de piedras, de ramas, tablones y enseres que trajo el mar, en la nivelación de la arena y en la colocación de pailas y papeleras desplazadas. “Se está trabajando de manera que las playas puedan estar listas para la pretemporada que empieza en Semana Santa”, asegura una fuente municipal.

Un tronco en la playa de La Victoria, cerca ya de Cortadura. / Julio González

“También se ha aprobado en el último pleno por unanimidad una propuesta pidiendo la ayuda y colaboración tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno”, añade la misma fuente. Porque una vez hecho balance, los daños van a ser muy cuantiosos. Y quienes peor lo han vivido en primera persona son los propietarios de los chiringuitos.

“Los daños han sido muy cuantiosos”, lamenta Miguel Sánchez, propietario de los dos chiringuitos del Grupo Potito en la playa de La Victoria.. En El Potito, situado a la altura del Hospital Puerta del Mar, “el viento ha destrozado prácticamente toda la cortina de vidrio; las sillas y las mesas han sufrido bastantes daños y toda la infraestructura de sofás está también partida y se ha roto el cubresol de la edificación. Además, también está afectada la parte de los servicios, se han quemado las bombas de la poceta, ha habido que cambiar todo el cableado eléctrico, pero seguimos sin electricidad en el grupo de la cerveza, y también se ha roto el expositor de pescado”, relata el hostelero.

El chiringuito Beach Club Potito ha quedado prácticamente destrozado. / Julio González

El dueño de los chiringuitos Potito valora los daños entre 220.000 y 280.000 euros

“Estamos a la espera de que el Ayuntamiento vaya retirando arena, que tenemos un escalón de un metro de altura, que estamos quitando nosotros con palas todos los días. No queremos que nos ayude en lo que nos toca. Las pailas de los accesos a la playa son nuestros. Lo que queremos es que retire la arena porque los servicios son públicos y no pueden acceder personas, especialmente las de movilidad reducida”. El hostelero calcula que en este establecimiento los daños están valorados entre los 70.000 y 80.000 euros, “pero en el Beach Club Potito llegan a entre 150.000 y 200.000”, asegura Miguel Sánchez.

“Aquí ha sido catastrófico”, resume. “Ya hemos contratado a un arquitecto técnico y tenemos que desmontarlo todo, desde la barra hasta la terraza. La cimentación de la barra para atrás está intacta, pero de la barra para adelante hay que ponerla toda nueva. Los embates del mar han sido constantes durante tres meses y han ido retirando la arena de abajo, que era la que hacía compactar la estructura hasta debilitarla. De ahí nuestra lucha con las administraciones y la aseguradora. Porque esto no ha sido un temporal de tres días, sino de tres meses de fortísimos temporales y la aseguradora considera que esto ha sido una cosa de un solo día. El viento destrozó la parte de arriba y el embate del mar ha causado estragos”.

Miguel Sánchez calcula que tardarán un mínimo de un mes repararlo todo, con una cuadrilla de cuatro trabajadores faenando ocho horas diarias con uso de maquinaria. “No queremos que el Ayuntamiento nos ayude en nada”, insiste. “Lo único que queremos es que nivelen la arena, una labor que les corresponde porque el acceso a los baños es público. Simplemente queremos que cumpla con su obligación como administración municipal”, subraya el hostelero.

Frente al chiringuito Tirabuzón se ha generado un escalón de rena de más de un metro. / Julio González

Iván Periano: “Ha sido un invierno durísimo, una borrasca tras otra”

“Ha sido un invierno durísimo. Nos hemos enfrentado a una borrasca tras otra, a un temporal tras otro. Ha sido durísimo, por la pérdida de ventas, por habernos enfrentado al mar de forma reiterada un año tras otro. Ha sido tremendo”, confiesa Iván Periano, uno de los dueños del chiringuito Tirabuzón, en la playa de Santa María del Mar.

“Se rompieron algunos cristales , los armarios de almacenamiento y las pailas de acceso y se perdió el género durante los días en el que combatieron más fuertes los temporales y las pleamares fueron más grandes. Además, la pérdida del pasillo de entrada provocó que no se pudiera acceder al local algunos días y por tanto, su cierre”, añadió el hostelero.

El colector de la palya de Sanbta María ha quedado al descubierto. / Julio González

“En el frente del chiringuito ha crecido un escalón muy grande de arena porque ha habido mucha pérdida desde el espigón y han aflorado restos de la antigua muralla, como puede verse desde el Paseo Marítimo. De cara a la Semana Santa esto afecta bastante porque todas las pleamares de un coeficiente un poquito alto van a provocar que nos vayamos quedando sin playa. Ahora mismo no tiene capacidad para albergar a bañistas. A mi juicio las labores de limpieza están siendo excepcionales, pero la pérdida de arena es evidente. Esperamos que la administración, en este caso entiendo que especialmente Costas haga una aportación dentro de sus posibilidades y a la mayor brevedad posible porque si no este año la capacidad de las playas se va a ver un poquito afectada”, concluyó Iván Periano.

Estado en el que ha quedado un tramo de la playa de La Victoria, cubierto de piedras. / Julio González

“En la zona del Bebo Los Vientos, poca cosa se notó, salvo la acumulación de un escalón de arena en la terraza. Al Musalima, solo llegó arena y en el Arsenio Manila hubo problemas a causa de la lluvia”, relató a este periódico Raúl Cueto.

“El establecimiento del grupo donde hubo más incidencias fue en el Nahu, pero tampoco fue nada grave; solo mucha acumulación de arena en la carretera y los accesos”, reconoció el hostelero.

Arena a altura del muro del apracmiento del Ventorrillo El Chato, con el carril cicloturista Eurovelo 8 detrás, totalmente enterrado. / Julio González

La arena sigue en el muro de EL Chato

José Manuel Córdoba, propietario del Ventorrillo El Chato, cuenta que la arena de detrás de la histórica edificación del siglo XVIII sigue a la altura del muro que separa la playa del aparcamiento, que de momento no la han retirado y que él no está autorizado a hacerlo.

De camino al ventorrillo, la carretera de servicio la han cubierto las dunas en algunos tramos y , en dirección a San Fernando el carril cicloturista Eurovelo 8 sigue enterrado.

“Yo les recomendaría a las administraciones que recordasen que en Cádiz vivimos del turismo. Aquí no tenemos industria. La industria de Cádiz es el turismo y el turista cuando viene lo que quiere es una playa en condiciones. Y hay que invertir en eso. Y si tienen que poner una tasa turística, que la pongan. Que no dudo haya interés en el Ayuntamiento y en otras administraciones en hacer bien su trabajo. Y entiendo que no siempre haya recursos suficientes. Pero, como yo digo: aquí, en Andorra, que es el último sitio de Cádiz donde ponen las pasarelas y los aseos, de momento no han hecho nada”, comenta con guasa.

La duna ha enterrado la acera en Cortadura. / Julio González

Importante pérdida de arena en La Caleta

En La Caleta, grandes cantidades de arena han sido transportadas desde el arco principal hasta el arranque del Paseo Quiñones, cerca de la puerta principal de acceso a la playa gaditana, hasta el punto de haber hecho intransitable varias veces el camino hacia el Castillo de San Sebastián. Hace un mes, la arena llegó a a cubrir toda la acera del paseo marítimo superior y alcanzó hasta la calzada.

Parte del murete del Club Caleta ha quedado destruido y por el momento se desconoce si ha habido daños importantes en los puntales y la estructura de los bajos del Balneario de la Palma, que se sometieron a unas intervenciones de reparación y mantenimiento en 2024.

Habrá que esperar a que desde la Delegación de Playas, de la de Patrimonio hagan un balance económico exacto de lo que los temporales se llevaron en tres meses.