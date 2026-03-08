Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales

Un chiringuito destrozado en la Playa de la Victoria, otros más o menos dañados y cubiertos por la arena transportada por la fuerza del viento hasta generar escalones de casi dos metros de altura, destrozos de mobiliario urbano, de canalizaciones de colectores y eléctricas, piedras y hasta troncos desperdigados son algunas de las consecuencias de las sucesivas borrascas y de los poderosos embates del mar. Una tormenta perfecta, ni por asomo, claro está, a la dramática situación que se vivió en la Sierra, en Jerez y en algunos puntos de la Janda, pero que compromete uno de los principales atractivos de la ciudad para el turismo.