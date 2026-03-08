La pérdida de arena ha hecho que emerjan trozos de linezo de la antigua muralla en la playa de Santa María del Mar.
La pérdida de arena ha hecho que emerjan trozos de linezo de la antigua muralla en la playa de Santa María del Mar. / Julio González

Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales

Las borrascas y los fuertes embates del mar han causado muchos daños en tres meses. Desde el Ayuntamiento aseguran que se trabaja desde el primer día en su reparación

08 de marzo 2026 - 07:01

Un chiringuito destrozado en la Playa de la Victoria, otros más o menos dañados y cubiertos por la arena transportada por la fuerza del viento hasta generar escalones de casi dos metros de altura, destrozos de mobiliario urbano, de canalizaciones de colectores y eléctricas, piedras y hasta troncos desperdigados son algunas de las consecuencias de las sucesivas borrascas y de los poderosos embates del mar. Una tormenta perfecta, ni por asomo, claro está, a la dramática situación que se vivió en la Sierra, en Jerez y en algunos puntos de la Janda, pero que compromete uno de los principales atractivos de la ciudad para el turismo.

