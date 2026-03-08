Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales
Las borrascas y los fuertes embates del mar han causado muchos daños en tres meses. Desde el Ayuntamiento aseguran que se trabaja desde el primer día en su reparación
Un chiringuito destrozado en la Playa de la Victoria, otros más o menos dañados y cubiertos por la arena transportada por la fuerza del viento hasta generar escalones de casi dos metros de altura, destrozos de mobiliario urbano, de canalizaciones de colectores y eléctricas, piedras y hasta troncos desperdigados son algunas de las consecuencias de las sucesivas borrascas y de los poderosos embates del mar. Una tormenta perfecta, ni por asomo, claro está, a la dramática situación que se vivió en la Sierra, en Jerez y en algunos puntos de la Janda, pero que compromete uno de los principales atractivos de la ciudad para el turismo.
1/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
2/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
3/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
4/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
5/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
6/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
7/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
8/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
9/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
10/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
11/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
12/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González
13/13Así han quedado las playas de Cádiz después de tres meses de temporales/Julio González