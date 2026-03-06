El chiringuito destrozado por el temporal en Cádiz, en riesgo de desplome y sin medidas de seguridad para evitar accidentes

Un mes después del fuerte temporal que arrasó buena parte del litoral gaditano, uno de los locales que más sufrió por el embate del viento y del mar, el chiringuito de El Potito vecino al Hotel Playa, sigue en estado casi ruinoso, pendiente de que se acometa su arreglo o su demolición.

Los daños sufridos por la estructura son especialmente graves, afectando especialmente a la terraza exterior, hundida en buena de la misma. A todo ello se le une la considerable pérdida de arenas que sufrió esta parte de la playa Victoria de Cádiz, hasta el punto que han quedado al aire todos los pilares que sirven de apoyo de la construcción.

Si esta situación ya es grave, lo peor es que en este mes que ha pasado desde el temporal ni el adjudicatario del local ni la administración, especialmente el Ayuntamiento, han adoptado medidas de seguridad para evitar el acceso a toda la parte dañada del chiringuito.

Hoy cualquier persona, y más grave si son niños o jóvenes, pueden meterse en todo el bajo del establecimiento, con el riesgo que ello supone de hundimiento de la estructura de madera, que está muy dañada. No se ha instalado ninguna valla de seguridad que evite el acceso a la zona, ni se han instalado carteles impidiendo el paso. Hace ya unos años, un joven murió al hundirse un edificio que se encontraba abandonado en el Campo de las Balas, donde era fácil de acceder.