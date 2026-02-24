Tres empresas pelean por hacer la obra del Portillo

Tres empresas pujan por hacerse con las obras de construcción del nuevo pabellón Fernando Portillo, uno de los proyectos más destacados que tiene por delante la ciudad en los próximos meses. El Instituto Municipal del Deporte tendrá que estudiar ahora cada una de las ofertas presentadas, una vez finalizado este 24 de febrero el plazo de presentación.

Ha avanzado el Ayuntamiento que son tres las empresas que han formalizado su oferta, que ahora tendrá que analizarse. Primero para comprobar que cumple todos los requisitos exigidos en la convocatoria; y posteriormente para conocer el proyecto propuesto en cada caso y el presupuesto económico, para determinar a qué empresa termina adjudicándose el proyecto para que empiecen las obras "este mismo año", según trasladan fuentes municipales sin precisar la fecha exacta o aproximada en la que puede comenzar los trabajos en el solar de la calle Ciudad de Santander.

Lo que sí se conoce es que las obras tienen un plazo de ejecución de 30 meses. Dos años y medio para ver el Portillo construido. Lo que aplaza su apertura hasta finales de 2028 o principios de 2029. Todo ello con un presupuesto de 19.183.822,72 euros (una vez incluido el IVA) que el Ayuntamiento tiene garantizado por medio de diferentes operaciones que ha ido cerrando en estos últimos años hasta llegar a esta cantidad. La última de ellas han sido los 5 millones de euros que la Diputación Provincial ha garantizado al fin al incluir la partida en los presupuestos de este 2026 que la pasada semana quedaron aprobados.

Otros 5 millones de euros era la partida económica que existía cuando el actual equipo de gobierno de Bruno García llegó a la Alcaldía, por decisión del anterior gobierno de Adelante. Y el resto han sido posible a través de 4,3 millones logrados de los remanentes líquidos de tesorería de los ejercicios 2023 y 2024, y de otros 4,62 millones del último préstamo bancario que está tramitando actualmente el Ayuntamiento (que suma un total de 19,7 millones de euros y que contempla también partidas para otros proyectos como la construcción de vivienda o el derribo de la Lonja Municipal de Frutas).

“Este equipo de gobierno ha buscado la financiación, ha hecho el proyecto, lo ha licitado y construirá este pabellón tan esperado por los gaditanos", ha querido destacar el concejal de Deportes, Carlos Lucero, que se muestra convencido de que con este nuevo paso en la tramitación del Portillo "seguimos avanzando y cerrando las heridas que tenía esta ciudad”.

Pabellón, actividad comercial y aparcamiento

Recuerda el Ayuntamiento que el proyecto diseñado para que la ciudad recupere el pabellón Fernando Portillo combina tres usos principales. El que da origen y justifica la actuación, lógicamente, es el uso deportivo, con un centro que tendrá capacidad para 2.105 espectadores, que contará con una pista longitudinal de fútbol sala y balonmano, tres pistas transversales de baloncesto y una longitudinal, y tres pistas transversales de voleibol, además de seis vestuarios independientes para equipos y otros tres para árbitros.

Tendrá también otra importante función como aparcamiento, con tres plantas subterráneas que podrán albergar hasta 389 turismos cuyo uso plantea el Ayuntamiento compatibilizar entre la rotación y los residentes de la zona.

Y en tercer lugar, hay que citar la actividad comercial a través de un local situado en la planta baja del edificio con un total de 263 metros cuadrados que se pondrá a disposición de las empresas que estén interesadas y concurran, en su momento, al concurso público que saque el Ayuntamiento para completar la nueva vida de esta esquina de una gran manzana convertida desde hace años en un enorme solar al que poco a poco se quiere devolver a la vida.

De este modo, el avance en la tramitación de la reconstrucción del Portillo coincide con un nuevo paso dado al otro extremo de la manzana, en la esquina de Brunete y Granja de San Ildefonso, donde la Junta de Andalucía ha procedido estas últimas semanas a derribar la antigua sede de Trabajo, que era la única construcción que quedaba en pie en la parcela que se iba a destinar a Ciudad de la Justicia y sobre la que ahora se va a construir un edificio administrativo (en el que la Junta contempla invertir más de 14 millones de euros) y unas 180 viviendas, además de otros equipamientos y zonas verdes.