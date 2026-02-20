El socialista Óscar Torres se ausenta de la votación del presupuesto de la Diputación de Cádiz para no rechazarlo

Toda una excepción en el panorama político actual. Una objeción de conciencia cuanto menos llamativa la que ha protagonizado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, que este miércoles no participó en la votación del presupuesto de la Diputación Provincial (a cuyo pleno pertenece) para no alinearse con la decisión adoptada por los socialistas de la administración provincial.

El miércoles se reunía el pleno de la Diputación Provincial para aprobar las cuentas de este año 2026, que salieron adelante con los apoyos de los grupos PP y La Línea 100x100, la abstención de IU y los únicos votos en contra del PSOE. O de casi todo el PSOE, porque como ha puesto de relieve el alcalde de Cádiz este jueves, Óscar Torres no participó de la votación.

Ha sido el propio Torres el que ha querido (a través de un vídeo publicado en redes sociales) explicar lo ocurrido el miércoles, confirmando que su ausencia no se debió a nada accidental ni sobrevenido, sino a una decisión del todo consciente y tomada "en coordinación con mi grupo político y con el portavoz del PSOE en la Diputación". Sí aclara Torres que el presupuesto de la Diputación es “sectario” y que trata a los ciudadanos de la provincia “de primera y segunda categoría”. "Pero llevan una partida por la que yo llevo trabajando muchísimo tiempo", en referencia a los 5 millones de euros que servirán para completar la financiación del nuevo pabellón Fernando Portillo.

Es cierto que Óscar Torres ha sido especialmente combativo y beligerante con este proyecto municipal y con el acuerdo que cerraron el alcalde y la presidenta de Diputación en 2023 y que generó serias dudas hasta que se ha formalizado la partida pactada este año 2026.

"Mi principal compromiso es con Cádiz, con la ciudad de Cádiz; y por tanto, en coherencia con mi posicionamiento político y mi compromiso con los gaditanos no podía votar en contra de estos presupuestos", ha querido explicar Óscar Torres.

Señalado por el alcalde

Estas explicaciones de Óscar Torres han tenido lugar después de que el alcalde de Cádiz, Bruno García, haya señalado al portavoz socialista durante el Pleno que este jueves se ha celebrado en el Ayuntamiento. Curiosamente, pese a tratarse de una convocatoria de carácter extraordinario y ceñida estrictamente a la aprobación de la estructura de costes que tendrá el servicio de transporte urbano de viajeros, García ha utilizado parte de su intervención para señalar a Óscar Torres y su ausencia del Pleno de la Diputación.

"Yo estaba seguro de que iba a votar a favor de las cuentas de Diputación porque tienen cosas positivas para la ciudad de Cádiz como el Instituto Rosario, la financiación del Pabellón Portillo y las obras de Valcárcel, y usted siempre dice que votarán a favor del interés de la ciudad. Pero me equivoqué, porque la realidad es que usted se ausentó. No sabemos si las habría aprobado o no, lo que sí sabemos es que usted en el interés de la ciudad, se ausentó", le trasladó Bruno García.

"Se cree el ladrón que todos son de su condición", ha sido la respuesta que Torres ha dado en redes sociales al alcalde, "que pensaba y soñaba con que yo votara en contra de los intereses de Cádiz en el Pleno de la Diputación, que traicionara la confianza de los gaditanos". "Él (Bruno García), que durante toda su vida política ha demostrado que ni siente, ni quiere, ni le importan para nada los intereses de nuestra ciudad, habría votado lo que ha votado siempre: a favor del PP, a favor de la Junta, a lo que mande Moreno Bonilla. Por lo tanto, en contra de Cádiz", ha aseverado Torres, que considera que con su ausencia de la votación en Diputación "demostré que los gaditanos me eligieron para defender a Cádiz por encima de todo y de todos".