Óscar Torres (PSOE): "El convenio de Diputación para el Portillo es un nuevo engaño a Cádiz"

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, se ha mostrado muy crítico ante el anuncio del convenio firmado entre Diputación y Ayuntamiento de Cádiz referente a la construcción del nuevo Pabellón Portillo. “Es el séptimo u octavo anuncio que escuchamos sobre la construcción del pabellón Portillo desde que se derribó en el año 2008, así que los gaditanos ya no se creen nada porque, de nuevo, no hay ningún compromiso económico detrás de esos papeles”, ha señalado el edil, que ha puesto sobre la mesa el hecho de que el propio partido popular, que es quien gobierna Diputación, no ha aceptado una enmienda a los presupuestos generales de la administración provincial para consignar 5 millones de euros a la construcción del Portillo. “No es de recibo que el PP apruebe unos presupuestos generales para el 2024 con cero euros para la construcción del Portillo y una hora más tarde anuncien un convenio con el Ayuntamiento para solo decir que las obras empezarán dentro de dos años”, ha aseverado el portavoz socialista.

“Los gaditanos no se merecen este engaño ni más patadas hacia adelante a un proyecto que es por todos sabido que es una importante deuda con la ciudad”, ha afirmado Torres, que ha comparado este nuevo retraso en las obras con la dinámica del PP con la Ciudad de la Justicia “que lleva años de retraso mientras que siguen vendiendo unas obras que nunca empiezan”.

Torres ha sido tajante al afirmar que el convenio que se ha firmado es para “tratar de blanquear” el hecho de que Cádiz saliera “claramente perjudicado” en el reparto del remanente de Tesorería de Diputación, en el que otras localidades como Algeciras, La Línea, Jerez o El Puerto de Santa María se veían muy beneficiados; y también como “cortina de humo” para invisibilizar que en los presupuestos de 2024 de Diputación “no hay ni un solo euros para el Portillo”.

Para Óscar Torres la única manera de ver de nuevo el Portillo en la barriada España es que cuente con una partida económica detrás, “los convenios, los protocolos o los acuerdos no van a meter las máquinas en el solar, eso se hace con dinero y, por ahora, Diputación ya ha dicho que no lo va a hacer”. En este sentido Torres ha incidido en que fue la propia Diputación, “el propio alcalde de Cádiz y Juancho Ortiz, sin que nadie se lo pidiese” quienes anunciaron en agosto que Diputación pondría 5 millones de euros, “y ahora se ven tratando de justificar lo injustificable y es que los presupuestos de Diputación para el 2024 han dejado fuera el Portillo”. Un anuncio, aquel de agosto, que el portavoz ha recordado que se hizo a los pocos días de que el partido socialista registrase una moción en el Ayuntamiento de Cádiz a este respecto.

Para finalizar, Óscar Torres ha insistido en que desde el PSOE “no vamos a permitir esta nueva humillación del Partido Popular a la ciudad de Cádiz y vamos a seguir exigiendo la financiación a la que se comprometieron”, ha concluido el portavoz socialista.