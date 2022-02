Así ha sido el traslado del Elcano de La Carraca al muelle de Cádiz

Faltaban pocos minutos para las once y media de la mañana de este jueves cuando el Juan Sebastián de Elcano abandonó el refugio hogareño del arsenal de La Carraca para emprender un elegante garbeo por la Bahía de Cádiz. Llevado por varios remolcadores y con la siempre cercana vigilancia de la embarcación del práctico del puerto, el buque escuela español emprendió una navegación que ha durado poco más de media hora y en la que, además, estuvo acompañado por la patrullera Río Águeda del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, así como algún velero de la Comisión Naval.

Al pasar por el puente Carranza, que tuvo que elevar sus brazos móviles, se oyó como le saludaban las sirenas, al igual que en su entrada al puerto gaditano, donde aún estaba el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, que poco después abandonaría la dársena.

Esta tarde, los guardiamarinas, un total de 73 futuros oficiales, han llegado al puerto gaditano para incorporarse con el resto de la dotación, que forman un total de 180 personas bajo el mando del comandante, el capitán de navío Manuel García Ruiz.

El próximo sábado a las doce de la mañana partirán para recorrer 14 mil millas en el último crucero dentro de la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo.