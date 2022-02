"Hay una clara voluntad de que el 'Elcano' llegue en plenitud a su centenario"

“Los días previos al comienzo del crucero son jornadas muy intensas. El buque se encuentra inmerso en el periodo que se conoce como alistamiento, se lleva a cabo el aprovisionamiento final de repuestos, pertrechos, víveres y todo lo necesario para sostener al buque durante lo que dura el crucero de instrucción. Asimismo, se están llevando a cabo las últimas reparaciones y puesta a punto de todos los equipos y sistemas que fueron probados en las recientes pruebas de mar efectuadas en la Bahía de Cádiz”. Así cuenta el comandante del Juan Sebastián de Elcano como están siendo los días previos que que el buque escuela de la Armada inicie su 94 crucero de instrucción, el último enmarcado dentro de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y que saldrá de Cádiz el próximo sábado, día 12.

Precisamente por ello, y además de las misiones asignadas habituales –formación de los futuros oficiales y ser embajada flotante de España–, el nuevo comandante del Elcano, que se estrena al frente en este viaje, resalta la figura del marino del que llevan su nombre. “Me gustaría aportar mi grano de arena para subsanar un error histórico y muy frecuente: considerar que fue Magallanes el que dio la vuelta al mundo”, afirma.

“Sin quitarle ningún mérito al portugués, éste no pretendía circunnavegar el planeta, sino llegar a las islas Molucas y regresar por el mismo camino. Pero murió antes siquiera de alcanzar su destino y fue, posteriormente, Elcano quien sí lo hizo y siguió navegando hacia el oeste, afrontando peligros y penalidades para alcanzar España. Me gustaría que fuésemos conscientes de que nuestra Armada es de las pocas que ha protagonizado hechos como éste, cuya trascendencia no se limita a la historia de nuestro país, sino que han influido en el devenir de la humanidad”, apunta García, que espera “poder transmitir en los puertos que visitemos el mensaje de que su protagonista fue un genial marino español, Juan Sebastián de Elcano, que gracias a su arrojo y a sus conocimientos, fue capaz de culminar una gesta a la que sólo se le puede comparar la llegada del hombre a la luna. Él fue el principal protagonista de la primera globalización, una expresión tan en boga actualmente”, incide.

El buque, como ya se informó en este medio, estará en diversos países que aportaron marinos a la expedición original. “Por ese motivo estaremos en Atenas, Civitavecchia (Italia) y Saint-Maló (Francia). Además, recalaremos en Praia (Cabo Verde), última escala de Elcano antes de regresar a España. Y en diversas ciudades españolas queremos difundir la gesta de este gran marino con distintas actividades, entre ellas la inauguración de un monumento conmemorativo en El Pireo.

El comandante, que afronta esta misión con ilusión y responsabilidad, “una gran exigencia a la vez que acicate para tratar de estar a la altura”, asegura que su principal preocupación será “la seguridad y el bienestar de la dotación”, “al tiempo que quiero que seamos capaces de crear un ambiente sano de trabajo y compromiso a bordo, para que todos los que naveguen en el crucero, dotación, comisionados y guardiamarinas, se sientan integrados y parte de la amplia familia que en la mar es el Elcano”.La salida de pruebas que hicieron a finales de enero permitió integrar al personal de nuevo embarque en la vida diaria del barco en la mar y adiestrarse en numerosos ejercicios y el día 10 llegarán, ya directamente al puerto de Cádiz, los guardiamarinas, 73 de las promociones 424 del Cuerpo General de la Armada y 154 del Cuerpo de Infantería de Marina.

El comandante desea que “el XCIV Crucero sea lo más parecido posible a los que todos recordamos”, tras una vuelta al mundo con la dotación prácticamente confinada a bordo. “Es importante señalar diferencias con el crucero que está a punto de comenzar, y es que entonces ni siquiera existía la vacuna contra el COVID-19. Afrontamos el viaje con la esperanza de que se confirme la tendencia a la baja a nivel mundial que se comienza a observar en la incidencia de la pandemia. No obstante, seguiremos con las medidas de protección y tomaremos las decisiones más adecuadas, con rigor y sentido común, en beneficio de la seguridad de la dotación.

La tercera dosis, confirmada, “se ha administrado a todo el personal de la dotación que cumplía condiciones para ello. A aquellos que han sido positivos recientemente se les administrará a bordo cuando, según los criterios sanitarios en vigor, así lo permitan”.

El buque escuela partirá, como es habitual, desde el muelle de Cádiz. “Para nosotros también es un aliciente poder hacerlo dejando atrás la reconocible silueta de Cádiz, señala. “No obstante, para asegurar la salud de la dotación y no comenzar el crucero con contratiempos, no se podrán realizar en esta ocasión visitas a bordo ni se permitirá el embarque ni desembarco una vez atracados en Cádiz.

Camino de sus cien años

La botadura del buque escuela Juan Sebastián de Elcano se realizó el 19 de abril de 1927 y sobre un año después inició su primer crucero de instrucción. El que empieza el próximo sábado es el número 94 y ya se trabaja para llegar al cien. “En la Armada existe una clara voluntad de que el buque llegue en plenitud de facultades a su centenario”, señalaba su comandante. “Tal es así que se trabaja en un plan de mantenimiento específico para lograrlo y que ya se ha puesto en marcha en la pasada varada, enfocado principalmente en la seguridad del buque, mantener sus condiciones marineras y mejorar la habitabilidad de la dotación”.

Los trabajos de mayor entidad durante este periodo de obras, continúa especificando, han sido aquellos encaminados a la renovación de acero de la parte de proa del buque para garantizar su seguridad. Se han renovado compartimentos por completo y se ha revisado la obra viva (la que va por debajo de la línea de flotación), tareas que sólo se pueden acometer con el buque en dique seco. Además, se ha llevado a cabo una ambiciosa renovación de espacios de lavandería y habitabilidad y se ha realizado una obra de sensorización para monitorización y control del motor principal, de los diesel generadores y de todos los elementos auxiliares asociados a éstos.