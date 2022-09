Cómo trabajar en tu rodaje (en Cádiz) y no morir en el intento

Que la provincia de Cádiz se ha convertido en los últimos años en un foco de atracción apetecible para grandes y medianas producciones cinematográficas es una realidad de la que ya se han percatado ciudadanos, organismos públicos y, por supuesto, los profesionales locales del sector. Gente formada y preparada que se pregunta "cómo puedo trabajar en tu rodaje y no morir en el intento". Porque en esta provincia somos más que carne de un casting de extras, y porque cuesta alcanzar a las productoras y mediadores que manejan los hilos de los grandes proyectos, este martes los profesionales del sector audiovisual de Cádiz se han reunido en su primer congreso para despejar ésta y otras muchas incógnitas.

Y es que muchos de estos directores, guionistas, fotógrafos, actores, localizadores y ayudantes de producción, entre otros desempeños profesionales de la industria del cine, ven pasar con frustración los rodajes de películas y series de gran repercusión que dejan su huella económica en otros sectores de nuestra geografía. Menos en el suyo. Ahí se está fallando.

Por eso el cómo llego, el a quién puedo enviar mi información o el por qué no se convocan entrevistas para puestos técnicos han sido, sobre todo, las preguntas que han recibido la directora de la Andalucia Film Commission, Piluca Querol, y los responsables de las oficinas en Cádiz (Sara Grimaldi), El Puerto (Juan García Larrondo) y el Campo de Gibraltar (Daniel Perea), que se erigen como mediadores entre las producciones y el territorio, y que han protagonizado la mesa redonda del congreso, organizado por la productora gaditana Innova Films, que se ha celebrado en el salón de actos del Instituto de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz (IFEF).

¿Las respuestas? Tan complejas y pocos satisfactorias de escuchar como lo es la realidad. Y es que la Andalucía Film Commission (AFC) y sus delegaciones son instituciones que tiene por objetivo promocionar Andalucía como lugar de rodaje y apoyar a las empresas y profesionales de la industria audiovisual en la logística de sus producciones, pero no pueden ni obligar ni recomendar especialmente a ningún profesional local. Por ello, Querol ha insistido en la conveniencia de que los profesionales se inscriban en la Guía de Producción de la AFC pues "es lo primero que nosotros enviamos a las productores que buscan nuestro asesoramiento". "Esa es la primera herramienta que creamos en el año 98 y es la que nos sirve a nosotros para ofrecer al responsable de cualquier proyecto nacional o internacional", explica.

Una herramienta que, "no os voy a engañar", se sincera, no asegura el trabajo pero es que "desde la Andalucía Film Commision no nos podemos extralimitar de nuestras funciones, no somos una empresa de service, por ello, lo que intentamos hacer es poner en contacto lo antes posible a la productora con los profesionales".

En este sentido, desde la Cádiz Film Commission, Sara Grimaldi ha anunciado la creación "en breve" de "un catálogo donde se podrán inscribir todos los profesionales acreditados de Cádiz" que también se ofrecería a las productoras que vienen buscando grabar en nuestra ciudad. Una base de datos que forma parte de "una nueva estrategia" para abordar el sector "que se está gestionando y planeando de cara a mejorar nuestros recursos".

Porque si en algo están de acuerdo todos los responsables de las oficinas es que el interés de la industria del cine por Cádiz es creciente y que cada vez "llegan más grandes producciones". Las serie The crown, Killing Eve, Top boy, Las de la última fila o Feria; películas como The rhythm section, Lobo feroz, La maniobra de la tortuga, Operación Camarón o El verano que vivimos, entre otras, son producciones nacionales e internacionales (algunas ya estrenadas, otras no) que en los últimos años han pasado por nuestras plazas, montes y costas, poniendo a nuestros municipios en la gran o pequeña pantalla.

Eso sí, los acuerdos de confidencialidad a los que también obligan (sobre todo los grandes proyectos) atan de pies y manos a las Film Office de cara a publicitar los puestos técnicos que estas filmaciones podrían requerir. "Os animo a hablar de estos temas con las empresas productoras pues son ellas las que tienen que convocar las entrevistas o los casting, nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos en este sentido", redirigía la directora de la AFC.

Obstáculos para la captación de rodajes

Y es que no todo es de cine en los rodajes. Ni para los profesionales locales, ni para las productoras, ni para mediadores como la Andalucía Film Commission, que ha conseguido grabaciones de ensueño para nuestra comunidad autónoma, de Juego de Tronos a Exodus; de Star War al Muere otro día del James Bond más gaditano. Pero, a veces, hay que sudar la camiseta. De hecho, García Larrondo abría un melón del que al final todos acabaron participando para reconocer cómo los propios organismos públicos, a veces, desmotivan la captación de muchos rodajes.

Las trabas burocráticas, en la tramitación de los permisos de rodaje, por ejemplo, suelen chocar con "la premura" de los tiempos del cine. Así, aunque desde las Film Office se ha pedido a los profesionales un poco más de previsión en la planificación y prepoducción de sus proyectos, García Larrondo reconocía que no siempre se suele encontrar ni "con la comprensión" ni "con los recursos" adecuados por parte de los Ayuntamientos.

De hecho, y ahí también sumó experiencia Daniel Perea, hay veces que los proyectos cuentan con el apoyo o no de organismos públicos y patrocinadores según el contenido de la película o serie en cuestión. Y aunque se acabó reculando con un "es algo anecdótico que no ocurre en la gran mayoría de rodajes que recibimos", sí se expusieron casos como intentos de huida de marcas por una simple escena en la que sale un fardo "aunque la película vaya de otra cosa" o de rechazar una grabación porque "en este municipio no se pegan tiros" o porque la temática es de narcotráfico "y eso no da buena imagen para esta ciudad". Todo eso ha ocurrido. "Hace 20 años mucho más", como dice Piluca Querol. Pero ahora, aunque sea "anecdótico", también. Un hecho que ha horrorizado a muchos de los profesionales presentes que han pedido una "mayor formación" para los técnicos y políticos en los que al final acaba recayendo esta toma de decisiones.

Políticos que, a veces, pecan justo de lo contrario. Vender o filtrar a prensa proyectos cinematográficos que vienen con férreos acuerdos de confidencialidad tampoco es beneficioso, dicen, para la captación de nuevas producciones.

También las barrabasadas que en no pocas ocasiones se han cometido en las localizaciones son causa del rechazo a los rodajes por parte de los responsables públicos. Así, Querol recuerda cómo una producción le prometió que un helicóptero sólo iba a sobrevolar un parque natural en el que terminó aterrizando ("¡cómo vamos a pedir de nuevo permisos a esa localización con esa experiencia!") o cómo se han grabado "conversaciones privadas en un camerino de Falla o en la Semana Santa sin permisos". Es decir, las productoras también tienen su cuota de responsabilidad.

Por supuesto, el tema de los incentivos fiscales son casi definitivos para que una producción opte por rodar en un lugar o en otro y, como recuerda Querol, Andalucía fue de las últimas comunidades en introducirlos. "Para la primera temporada de Juego de Tronos les ofrecí la Guía de Producción y me dijeron que no, que ellos tenían que tener al personal contratado en Belfast y preferían fletar unos aviones y traerlos. En la segunda, ya con nuestros incentivos fiscales en marcha directamente me pideron, ¿dónde está esa Guía de Producción", ejemplifica la directora de la AFC una realidad que ya antecedía al comienzo de su intervención: "Es fácil, si antes uno de los factores determinantes para rodar era una localización, ahora es el presupuesto".

Pero ahora Andalucía facilita esta cuestión, y Cádiz está de moda. "Hay que coger la ola", dice Daniel Perea. Y los profesionales gaditanos así lo quieren. "Pero no esperemos a que nos den, vamos a movernos, vamos a hacer fuerte la asociación de Cine Cádiz, hagamos redes", sugiere una participante. Y, quizás, sea la única manera.

El alcalde inaugura el Congreso

El alcalde de Cádiz, José María González, ha inaugurado el I Congreso Provincial de Profesionales del Sector Audiovisual recalcando la importancia de fortalecer un sector en auge y apostar por la producción gaditana. “Aquí hoy tienen una oportunidad de intercambiar impresiones, de compartir experiencias y de debatir sobre el presente y el futuro de un sector en auge”, ha comentado a los asistentes.

En palabras de González, “la industria audiovisual no para de crecer. En los últimos años ha presentado un desarrollo notable en cuanto a número de producciones y espectadores, entre los factores que han contribuido a dicho crecimiento se encuentra la proliferación de canales nuevos que necesitan contenido”.

El regidor ha destacado que sólo en Cádiz, a través de la Cádiz Film Office, se han contabilizado 16 rodajes, “dejando un impacto de unos 860.000 euros, sólo en el primer semestre de este año. Es una muestra de lo que da de sí una industria, no solo para su sector, sino para el resto de la ciudad”.

Este encuentro se trata de una iniciativa de la productora Innova Films, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Cádiz Films Office y el IFEF, así como de la Diputación de Cádiz. El evento tiene como objetivo mostrar las oportunidades del sector en Cádiz, así como la búsqueda de fórmulas para su fortalecimiento.

Por parte de la productora, Sergio Ceballos, productor de Innova Films y organizador del congreso ha sostenido que “la intención es explorar cuáles son las demandas de la industria cinematográfica, para cubrir en el futuro algunas de esas oportunidades de trabajo con profesionales locales. Los motivos de este evento es vernos las caras y unirnos para saber quién tenemos cerca para posibles trabajos”.

La primera ponencia, tras la inauguración, ha corrido a cargo del productor de cine Gervasio Iglesias, con la ponencia ¿Qué quiere mi productora de ti?. El productor ha empezado haciendo un recorrido por su experiencia con la película Modelo 77 y los problemas que se encontraba con las diferentes administraciones. “Por ello es muy importante la ventanilla única, es decir, un mediador que haga de interlocutor, como es el caso de las Film Comission y Film Office”, ha argumentado Iglesias.

El congreso, conducido por Enrique Miranda, presentador de Onda Cádiz, ha dedicado además un tiempo para el networking y el encuentro.