Los trabajadores de Navantia piden un cuarto dique para el astillero de Cádiz

El Allure of the Seas, de Royal Caribbean, permanecerá en el dique 4 de la factoría de reparaciones de Navantia en Cádiz hasta principios del mes de abril

Cádiz/El astillero de reparaciones de Navantia en Cádiz vive un buen momento. Un buen momento que podría durarle, si las cosas no se tuercen, como mínimo, hasta 2028.

Ha demostrado así ser una de las factorías que más, sino la que más, aportan a las cuentas de Navantia en toda España, de manera que, de manera proporcional, la empresa debería cuidar mucho lo que tiene en Cádiz capital e incluso extender ese mimo a la provincia de Cádiz.

Y es momento de gritarlo a los cuatro vientos. Nadie se atrevería a pedir mejoras ni aumentos de contrataciones si la cosa no fuera bien y si se contara el dinero en rojo. Pero no es el caso del astillero de Cádiz que, según indican desde su comité de empresa aquí hay faena, al menos, hasta 2028. Carnival, Royal Caribbean, Disney, Windstar Cruises o Marella Cruises son algunas de las navieras que han apostado de lleno por la factoría de Cádiz de Navantia, de manera que muchos de los barcos que componen su flota han ido pasando por los diques y dársenas del astillero de la capital y que les ha llevado, incluso, a tener ya una lista llena de asuntos pendientes hasta dentro de tres años, según confirmaba José Antonio Bolaños, presidente del comité de empresa de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia.

Teniendo la cosa tan clara, desde el comité de empresa han considerado que ha llegado el momento de pedir mejoras. Y no mejoras sólo laborales, en las que se incluye la urgente necesidad de aumentar el número de plazas en la plantilla de Cádiz, sino mejoras en las infraestructuras.

Piden ni más ni menos que un nuevo dique al menos del mismo tamaño que el dique 4 de la factoría de Cádiz capital que suele ser el que acoge a los grandes cruceros que reparan y viven sus reformas en el astillero gaditano.

Los propios trabajadores saben que es un brindis al sol y que eso cuesta un riñón, pero "nos vemos en la obligación de hacer ver tanto a la empresa, que sabemos que no hace falta y que lo sabe, y a la ciudadanía en general que la factoría gaditana podría dar aún más de sí y que tiene espacio para ello".

Son ambiciosos y piden eso, un dique, al menos, como el 4. Es decir, un dique de unos 300 o, puestos a pedir, 400 metros, lo que significaría que podría acoger buques de más de 370 metros de eslora, "lo que nos daría un margen de crecimiento y de posibilidad de crear empleo y riqueza para la Bahía importante", según estima José Antonio Bolaños.

Pero a pesar de que saben que "por pedir que no quede", los trabajadores de la factoría gaditana están dispuestos a remover cielo y tierra para que se sepa que no es pedir por pedir. De hecho, en días pasados se vieron con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para buscar su apoyo. "A Kichi le pedimos ya, en su momento, una cita y no nos llegó a recibir. Bruno, al menos, nos ha recibido. No es que haya prestado demasiada atención a nuestras peticiones, pero, al menos, nos dio cita y nos vimos en un cara a cara".

En cuanto al lugar para la ubicación de este nuevo dique ya tienen un plan en mente. Se podría construir donde ahora mismo está el dique 2, que "es un dique flotante que tenemos medianito, es el más pequeño, y no tiene utilidad, pero es que ese no vale para los cruceros", según Bolaños. Es más, ponen sobre la mesa la posibilidad de que el nuevo dique fuera también flotante, de manera que podría moverse a cualquier lado de las instalaciones, e incluso se podría llevar a Puerto Real por si les hiciera allí falta, de manera que podría acoger tanto reformas de cruceros como rehabilitaciones de buques civiles casi de cualquier tamaño.

Saben que, de momento, les escucharán como el que escucha llover, "pero creo que nuestra obligación es pedirlo, otra cosa es que no nos hagan caso. Mire Galicia, lleva pidiéndolo diez años. Hay que insistir porque tienen que comprender que no se pide por pedir sino que se trataría de una infraestructura que se amortizaría en muy pocos años a la vista de la lista de espera que soporta esta factoría", según insiste el presiente del comité de empresa de Cádiz.

Y eso sin dejar de lado su eterna reivindicación sobre la falta de plantilla que sufre la factoría de Cádiz. "Se han concedido 150 plazas para San Fernando y nosotros, pedimos, y si nos caen seran diez o quince cuando tenemos entrando por la puerta de Navantia todos los días a cientos y cientos de trabajadorse de la indusria auxiliar para acometer tareas que nosotros mismos podriamos estar acometiendo si tuviéramos personal suficiente".

Insiste Bolaños en que se trata de una infraestructura muy costosa que Navantia tiene complicado acometer a día de hoy, "pero creemos que se podría conseguir porque hay que recordar que los terrenos son estatales y se podría buscar la implicación de instituciones como el Ayuntamiento, la Junta, Puertos del Estado, porque lo que se haga para Navantia se está haciendo para la Bahía".

El precio de este nuevo dique es difícil, si no imposible de calcular así a bote pronto. Pero Bolaños indica que recuerda que no hace demasiado se han reivindicado dos diques similares para otro astillero español y se hablaba de 400 millones de euros.

Ante la pregunta sobre si Cádiz está ya rechazando trabajos por no tener ni tiempo ni espacio para aumentar la lista de espera, José Antonio Bolaños reacciona con un sí contundente (de hecho no deja ni terminal la pregunta para contestar). "Estamos ya diciendo a muchas navieras que no. Al que podemos les vamos ofreciendo huequitos que van quedando, pero es que recuerde que tenemos tres años de ocupación asegurada, lo sé".