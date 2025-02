8 horas necesita el dique 4 de Navantia de Cádiz para vaciarse del todo. Así es la operación

El Allure of the Seas, esta madrugada durante su llegada al dique 4 del astillero gaditano de Navantia

Cádiz/El tiempo que tarda el dique 4 del astillero de reparaciones de la factoría de Cádiz va siempre en función de las mareas. No es fácil determinar antes de tiempo el tiempo exacto pero lo que sí indican desde el comité de empresa de este centro de trabajo es que el vaciado puede prolongarse entre 8 y 12 horas, por lo que, como casi nada en el astillero, no es un huevo que se echa a freír.

Durante ese tiempo las grúas empiezan a trabajar de manera intensa y sus canastas se usan como medio para el abordaje del barco por parte de los jefes de área y de departamento y el reloj empieza a correr cuenta atrás. Intensas y continuas reuniones para trazar un timing adecuado para que todo se haga bien y a tiempo y para que Royal Caribbean se marche el próximo día 7 de abril con ganas de depositar en Navantia alguna otra reparación o rehabilitación o incluso la construcción de algún otro crucero para su gran flota.

Fuentes del puerto de Cádiz narraban que tras el desembarco de los prácticos que han sido los encargados de tomar los mandos del buque para dejar bien posicionado el barco en el dique. Así, tras su descenso, se cierra la puerta del dique y se alinea el barco.

Es entonces cuando empiezan a bombear el agua que ha quedado dentro del cajón del dique fuera hasta que se produce un primer contacto en la parte de popa de la quilla del buque sobre los picaderos (bloques que soportan el buque).

Y es ya cuando los buzos comprueban dicho contacto, si es bueno y los bloques están todos donde deben, se sigue sacando agua hasta reposar todo el buque.

Toda esta operación puede durar entre 8 y 12 horas dependiendo de las mareas y, sobre todo, de que no se vaya produci9endo ningún tipo de imprevisto o problema que pueda ralentizar la labor de la labor de los profesionales de Navantia así como los del personal de la industria auxiliar que participa en esta millonaria rehabilitación del Allure of the Seas, de Royal Caribbean.

Y cabe recordar que antes de quedar en seco, se debe conectar los servicios (agua y electricidad) que necesita el buque durante su estancia, que en este caso se prolongará durante 42 días, más concretamente hasta el día 7 de abril.

Sin ir más lejos, la joya de la corona se llama dique 4, un "cajón" en el que cabe un buque de hasta 385 metros de eslora (longitud), 67 metros de manga (ancho) y 15 metros de puntal (altura). Este dique forma parte de Navantia Cádiz y se ha convertido en un reclamo fundamental para que de unos años para acá las grandes navieras estén apostando por la factoría de reparaciones gaditanas no sólo para la puesta a punto de sus flotas sino, sobre todo, para llevar a cabo rehabilitaciones y reformas de gran calado, nunca mejor dicho, que llevan consigo presupuestos millonarios capaces de poner a flote (nunca mejor dicho) a cualquier empresa.