El gigantesco crucero Allure of the Seas entra en el dique de Navantia de Cádiz para iniciar su millonaria reforma

Imagen de la mañañana de este lunes del crucero Allure of the Seas, de Royal Caribbean, unas horas después de entrar en el dique 4 de la factoría de reparaciones de Navantia de Cádiz

Cádiz/Ha sido llegar y pegar. A primeras horas de este lunes, 24 de febrero, tal y como estaba previsto, el Allure of the Seas, considerado uno de los cruceros más grandes del mundo, entraba en el dique 4 de Navantia para iniciar sus 42 días de estancia en la factoría gaditana de reparaciones de Navantia en Cádiz.

Poco más de dos semanas después de que se marchara el también gigantesco Freedom of the Seas, tambien de la naviera norteamericana Royal Caribbean, el Allure of the Seas cumplía con su compromiso con Cádiz y ha demostrado que sigue confiando en el astillero gaditano. Y así lo hará con esos 42 días de estancia y sus más de cien millones de euros de inversión en las más de 14.000 tareas.

Así, cinco remolcadores y dos prácticos de la Corporación del puerto de Cádiz iniciaron sobre las diez y media de la noche del domingo la asistencia para la entrada en el dique 4, el más importante del astillero de la capital. Esta operación se prolongó hasta las 01.45 horas de la madrugada de este lunes que fue el momento en el que tanto remolcadores como prácticos dejaron el barco en manos de los trabajadores del astillero.

Minutos después se inició el vaciado del dique y esta mañana varias grúas estaban ya a marchas forzadas para iniciar esas más de 14.000 tareas que ahora quedarán en manos no sólo de la propia plantilla de Navantia sino también, en una proporción ahora mismo incalculable, en manos de las decenas de empresas de la indusria auxiliar que tendrán que arrimar el hombro, cada una en una mayor o menor medida, para que la operación del Allure of the Seas sea todo un éxito.

Esta importante reforma que Royal Caribbean llevará a cabo en Cádiz coloca, una vez más, al astillero gaditano en el punto de mira del sector de los cruceros y de la industria de la reforma y de la construcción de estos gigantescos barcos turísticos. Tanto es así que a este periódico le consta que a finales de marzo se ha organizado una visita de la prensa internacional especaializada en el sector al interior del barco para así poder mostrar al mundo los cambios que va a vivir el Allure of the Seas durante su estancia en Cádiz, que, como ya se sabe, se prolongará durante más de mes y medio, concretamente hasta el 7 de abril.

Durante su estancia en Cádiz, este buque, cuya dimensión es equiparable a tres veces a tres veces el estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz C.F. se dejará en Cádiz 100 millones de euros, que es lo que le costará a Royla Caribbean llevar a cabo un sueño que le obligó a dejar aparcado por culpa de la pandemia. Con ese dinero quiere renovar este barco de la clase Oasis, cuya intención es "soltarlo" en el Mediterráneo Occidental para llevar a cabo cruceritos de siete noches con salidas desde Barcelona.

Durante ese tiempo, no sólo se lleva a cabo la revisión de la maquinaria, hélices, estabilizadores y demás. También se ejecutará una importante remodelación de la parte de cubierta y camarotes (la llamada zona de hotel), que puede llegar a movilizar entre 2.500 y 3.000 contratistas colaboradores.

Este trabajo se podría convertir en la varada que mayor ingresos económicos podría dejar en el astillero gaditano a lo largo de 2025, un año que se prevé convertir en uno de los mejores de su historia.

La naviera informa en su página web que con esta mejora espera triplicar las opciones de vacaciones que los cruceristas ya disponen en el interior del barco. "Allure se reinventará con lo mejor de Royal Caribbean" aseguran, con mejoras como un bar estilo 'tiki', una increíble terraza con piscina o un tobogán seco de 10 pisos de altura.

Así es el 'Allure of the Seas'

El 'Allure of the Seas' es un viejo conocido en el astillero de Cádiz. El barco tiene capacidad para acoger a 6.780 pasajeros y a unos 2.200 tripulantes. Se trata de uno de los barcos más grandes del mundo, 'hermano gemelo' del 'Oasis of the Seas'. Más que un crucero es una auténtica ciudad flotante con todo tipo de restaurantes, instalaciones de ocio, tiendas y espacios abiertos en su interior.

Así, tras su estancia y tras lograr tachar la última de esas 14.000 tareas a las que someterá en Navantia, el buque Allure of the Seas contará con una nueva terraza de piscina rediseñada, nuevos toboganes increíbles, un parque acuático, nuevos lugares para comer y su pista de hielo se convertirá en algo así que desde Royal Caribbean llaman una arena de laser tag.

Durante esos 42 días, altos cargos de Royal Caribbean permanecerán residiendo en Cádiz, algunos de ellos en el propio buque y otros en los mejorse hoteles de la capital e incluso de la provincia para hacer un estricto seguimiento de esas 14.000 tareas. Desde Royal Caribbean hablan de días con dos y tres reunioes para evitar cualquier tipo de fallo que evite que se haga todo lo que hay que hacerle a este crucero de la monstruosa naviera norteamericana.

En esta remodelación se incluye un nuevo bloque de camarotes y un parque acuático de nivel superior y se están agregando dos suites sobre las alas del puente, al igual que se ha hecho en el Oasis of the Seas, y el nuevo parque acuático viene con un sistema de tratamiento y filtración de alta tecnología.

Todo esto es parte del programa Royal Amplified, que se implementó en 2018 y que trajo mejoras consideradas por la compañía como épicas a los barcos de las clases Voyager, Freedom y Oasis.

El dique 4, la joya de la corona

Sin ir más lejos, la joya de la corona se llama dique 4, un "cajón" en el que cabe un buque de hasta 385 metros de eslora (longitud), 67 metros de manga (ancho) y 15 metros de puntal (altura). Este dique forma parte de Navantia Cádiz y se ha convertido en un reclamo fundamental para que de unos años para acá las grandes navieras estén apostando por la factoría de reparaciones gaditanas no sólo para la puesta a punto de sus flotas sino, sobre todo, para llevar a cabo rehabilitaciones y reformas de gran calado, nunca mejor dicho, que llevan consigo presupuestos millonarios capaces de poner a flote (nunca mejor dicho) a cualquier empresa.