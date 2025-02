El Freedom of the Seas le deja la cama calentita a su sucesor en el dique 4 de Navantia en Cádiz: el Allure of the Seas

El dique 4 se quedó vacío el sábado pasado y queda a la espera de la llegada del Allure of the Seas, también de la naviera Royal Caribbean

Cádiz/Tal y como estaba previsto, el astillero de Navantia en Cádiz capital se apunta otro tanto. La empresa, los trabajadores que tiene en nómina y las empresas auxiliares que han vuelto a dar la talla para que otro crucero se marche de Cádiz en su tiempo y con todas las tareas realizadas a bordo.

Este sábado pasado por la mañana dejaba vacío el dique 4, uno de los más grandes y con mejor fama del mundo, el Freedom of the Seas, que ya navega rumbo a Port Everglades, en Florida, con llegada prevista para el próximo domingo, 16 de febrero, despues de más de una semana de navegación.

Han sido 23 días de estancia en los que su tripulación se ha dejado ver en el casco histórico en numerosas ocasiones, sobre todo haciendo uso de los bares y supermercados más cercanos al entorno portuario.

Ahora empieza la cuenta atrás para darle la bienvenida al siempre espectacular Allure of the Seas, de la flota de Royal Caribbean, al igual que el Freedom, que debería dejar ver por el astillero gaditano el lunes, 24 de febrero, para iniciar una larguísima estancia en Cádiz de, ni más ni menos, que de 42 días.

A lo largo de esos 23 días, el Freedom of the Seas ha sufrido una serie de modificaciones que han sido consideradas por la naviera como de gran interés. Un ejemplo es que su bar de vinos, Vintages, ha sufrido una sustancial modificación.

Y otro detalle nada usual en los cruceros, en los que lo habitual es que sólo se puede fumar en el casino y en aquellas zonas reservadas para ello. Pues el Freedom of the Seas se marchó este sábado de Cádiz con un nuevo casino para no fumadores, que, a lo mejor, no es tan grande como principal.

La incorporación de un casino para no fumadores al Freedom of the Seas seguiría una tendencia que la línea comenzó a implementar en los barcos de la clase Oasis.

En 2023, Royal Caribbean comenzó a convertir el club de jazz en un casino para no fumadores. Wonder of the Seas fue el primer barco en estrenar esta característica, y el proceso de conversión comenzó en los demás barcos de la clase Oasis.

Añadir un casino para no fumadores ha sido una estrategia para ofrecer un lugar de juego para aquellos que no quieren lidiar con el humo de los demás.

¿Se debe dejar fumar en los casinos de los cruceros?

El debate sobre permitir fumar en el casino ha sido siempre polémico. Tanto es así, que el propio presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, habló sobre el tema en un evento en 2022 y admitió que "fumar en los casinos es un enigma".

"El dilema es que hay mucha gente que sí quiere fumar en el casino. Sé que no es una respuesta popular, pero es la verdad".

El Ciudad de Mahón, de Balearia, en el dique 2 de la factoría de reparaciones de Navantia Cádiz / Joaquín Benítez

"No estoy juzgando a nadie ni a nada, pero hay un gran grupo de personas que sí quieren fumar en el casino". Es cierto que el casino suele contar con una zona para no fumadores, pero el olor del tabaco es poco soportable para aquellos que no suelen gustar de cigarrillos y puros.

Esta idea busca la salud de su clientela pero está claro que el hecho de ofrecer más espacio de casino significa más oportunidades de aumentar los ingresos en un crucero para la propia naviera. Cabe recordar que los juegos de azar en el casino son uno de los negocios que más ingresos genera para Royal Caribbean. Estos ingresos suelen combinarse con otros procedentes de la venta de artículos de costo adicional, como paquetes de bebidas, excursiones en tierra, wifi y cualquier otra cosa que no esté incluida en la tarifa del crucero.

Royal Caribbean Group informó que los ingresos por "servicios a bordo y otros" ascendieron a 183.000.000 dólares en todas las marcas. Eso supone 14 millones de dólares más que en el mismo trimestre de 2023.

El Freedom of the Seas vuelve a operar este mes

Ahora que Freedom ha finalizado su período de dique seco de tres semanas, el barco está listo para comenzar a navegar nuevamente el 16 de febrero.

Los trabajos en dique seco incluyeron el mantenimiento general de la propulsión del barco, así como el reemplazo de alfombras y demás.

El barco comenzará a navegar con un viaje de 7 noches que visitará Nassau, St. Thomas y St. John's, Antigua, y, en mayo, el Freedom of the Seas se reposiciona en Miami.