Los trabajadores de Defensa vuelven a movilizarse este jueves 13 de noviembre, también en Cádiz

Un momento de una protesta del personal civil a la puerta del Instituto Hidrográfico de la Marina.

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, junto a la Aplage (Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado), ha vuelto a convocar movilizaciones en 70 centros del Ministerio de Defensa el próximo jueves 13 de noviembre en reivindicación de condiciones laborales dignas y de trato igualitario para todo el personal civil de este departamento.

Los trabajadores están llamados a secundar concentraciones a partir de las 11:00 horas ante una treintena de centros en la provincia de Cádiz, entre los que figuran tres en la capital gaditana: El Instituto Hidrográfico de la Marina, la Estación Naval de Puntales y el Centro de Ensayos Torregorda, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). A estos suman los existentes en San Fernando, la Base Aeronaval de Rota e instalaciones en Jerez, La Barca (Jerez), Algeciras, San Roque, Chiclana y Jédula (Arcos de la Frontera).

USO denuncia que la denominada gratificación MUA (Mejoramiento Unilateral de la Administración) y la productividad por objetivos, ambas con carácter extraordinario para personal laboral y funcionario sólo para el año 2025, presentadas por la Administración y avaladas por los sindicatos mayoritarios "no suponen una mejora real y estructural".

Se trata de una paga no consolidable de unos 200 euros mensuales que se hará efectiva en un solo pago de 2.400 euros en los últimos dos meses de 2025 que, según el sindicato:

"Fue impuesta por la Administración sin negociación efectiva, carece de carácter permanente y, por tanto, su continuidad depende de la voluntad política del próximo ejercicio, excluye al personal estatutario, generando una discriminación inaceptable entre trabajadoras y trabajadores que prestan los mismos servicios públicos".

"Restringe el acceso a personal laboral y funcionario en determinados supuestos que afectan a la salud de los trabajadores, como pueden ser aplicar criterios restrictivos relativos a la falta de asistencia por enfermedad sin baja".

"Incluye una cantidad económica sobre el total que ya estaba presupuestada y se abonaron en años anteriores, donde intentan visualizar cierta cuantía como si fuera algo nuevo cuando en realidad no lo es".

"Agrava la discriminación cuándo el cómputo de atrasos se realiza sobre 12 pagas, cuando en realidad debe hacerse sobre 14".

Las acciones convocadas tendrán lugar en 70 centros y acuartelamientos distribuidos por todo el territorio nacional, con especial incidencia en Andalucía (36 centros) y presencia en Murcia, Madrid, Canarias, Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, y Melilla.

Con estas concentraciones, el personal civil del Ministerio de Defensa, "lejos del conformismo que algunos buscan", exigen: "La consolidación de las mejoras retributivas anunciadas en una medida permanente y aplicable a todo el personal civil, el fin de cualquier discriminación entre el personal del Ministerio de Defensa y la apertura de una negociación real y vinculante que cuente con todos los interlocutores sindicales". En concreto, los trabajadores reclaman para todo el personal civil un complemento consolidable de 300 euros mensuales.