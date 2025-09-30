El personal civil de Defensa retoma las movilizaciones en San Fernando

El personal civil que trabaja en las instalaciones militares volverá a concentrarse este miércoles 1 de octubre a las puertas de los centros de Defensa en demanda de una subida salarial de 300 euros “al igual que sus compañeros militares con los que trabajan codo con codo”.

Dicha subida retributiva para el personal de Defensa, señalan desde Unión Sindical Obrera (USO), se contemplaba con el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa de España y Europa, que fue aprobado en abril por el Consejo de Ministros, “pero se olvidaron del personal civil

Hasta tres concentraciones similares se han llevado a cabo ya en los últimos meses en toda España por parte del personal laboral, estatutario y funcionarios.

Y casi un centenar se espera que secunden esta vez las movilizaciones, que en la provincia de Cádiz tendrán en San Fernando uno de los focos más relevantes. Concretamente, estas concentraciones se llevarán a cabo a las puertas del Observatorio (ROA), donde estarán acompañados por trabajadores del Club de Oficiales de la Armada, de la Oficina Delegada de Defensa, ISFAS, RACTA-4, USAC Camposoto y el propio ROA.

La Escuela de Suboficiales de la Armada será otro de los puntos en los que se llevará a cabo la proesta. Aquí, además del personal del propio centro, está previsto que respalde la convocatoria el personal civil del TEAR, TERSUR, Parque de Autos 3, de la Residencia de San Carlos, JASANDIZ, Club de Suboficiales, CECISDIZ e instalaciones deportivas de la Armada.

También habrá concentraciones a las puertas del Arsenal de la Carraca y en el Museo Naval.

En la capital gaditana las movilizaciones se localizarán en el Instituto Hidrográfico de la Armada, punto al que asistirán también los trabajadores de Puntales y de MARDIZ (Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz). Del mismo modo, en la ciudad de Jerez se concentrará ante las dependencias de la Residencia Primo de Rivera y de la Yeguada Militar, según ha informado USO.