Un toque de atención a los dueños de las mascotas en los parques y jardines de Cádiz

En una ciudad con más de 14.000 perros censados, los comportamientos cívicos en sociedad de los dueños de los animales de compañía son fundamentales para el buen funcionamiento y la convivencia entre todos los ciudadanos. De esta forma, y ante la detección de prácticas irrespetuosas por parte de algunos de los gaditanos con mascotas a su cargo, desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha querido dar un toque de atención para el correcto uso de los parques y jardines del municipio.

Así, y aunque el desconocimiento no exima del cumplimiento de la norma, desde el Consistorio se quiere remarcar el cumplimiento de la legislación vigente a tráves de una serie de paneles informativos situados en estas áreas que vengan a reforzar la difusión de la normativa, especialmente, la reflejada en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales; la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos para la Ciudad de Cádiz; y la Ordenanza Municipal de Protección, Tenencia y Defensa de los Animales Domésticos y de Compañía.

"La ciudad de Cádiz encuentra, en ocasiones, en ciertos parques, jardines o zonas ajardinadas, individuos mostrando comportamientos incívicos, presumiblemente por desconocimiento, incumpliendo normas básicas de convivencia legisladas; por ello, se estima la necesidad de preservar el espacio público como lugar de convivencia mediante paneles informativos, referenciándose tanto la conducta inapropiada como medidas disciplinarias ante posibles infracciones", se explica desde el Ayuntamiento de Cádiz en la memoria que justifica el pliego de licitación para el suministro e instalación de estos paneles informativos.

Serán medio centenar de estas estructuras, de dos tipos diferentes, las que se coloquen en estas áreas de la ciudad y donde se referenciarán las Normas para propietario/a o poseedor/a de perro en parques y jardines. Para ello, se ha reservado un presupuesto base de 15.623,14 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas en hacerse cargo de estos trabajos tienen hasta el próximo 20 de marzo para presentar sus ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de ejecución de suministro corresponderá a 35 días naturales a partir de la formalización del contrato.

Hay que recordar que, en el caso de los canes, la ciudad de Cádiz cuenta con cuatro parques caninos donde estos animales pueden disponer de un lugar adecuado para su esparcimiento. Estas instalaciones son el Parque Canino Jardín Glacis (situado en el foso de El Pelícano), el Parque Canino Plaza Asdrúbal, el Parque Canino Santa Bárbara y el Parque Canino Plaza de Santa Ana.

En este sentido, también se debe reseñar que desde el pasado mes de diciembre la empresa concesionaria está informada de la aprobación en Junta de Gobierno Local del informe sobre el acceso con animales de compañía al transporte público de autobuses de la ciudad. Así, ya está permitido que entren en el autobús animales que no sobrepasen los 10 kilos y que se porten en transportín de bolso o rígido y que no ocupen pasillos del autobús ni otro asiento. El transportín deberá ir junto a su dueño debiendo estar vigilado en todo momento por él. Las personas responsables de dichos animales deberán llevarlos conforme a las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad exigidas por la normativa y respetar las condiciones de acceso del concesionario del servicio para evitar riesgos para el resto de los usuarios y la prestación del servicio.

Una empresa interesada en suministrar el mobiliario para la playa canina en su segunda licitación

La licitación para mejorar las instalaciones de la playa canina situada en Torregorda encuentra una nueva oportunidad tras haber quedado desierto este proceso en su primera convocatoria celebrada el pasado verano. Así, después de que la Mesa de Contratación rechazara la oferta de la única empresa que se presentó al procedimiento, Relux Suministros para la Construcción, por no ajustarse a las características técnicas del contrato, el pasado noviembre se publicó una segunda licitación.

Al término del plazo de presentación de ofertas, de nuevo, sólo una empresa se ha mostrado interesada por suministrar el mobiliario para la playa canina de Torregorda, Azerto Inoxidables S.L. La diferencia estriba en que si en el proceso anterior, la Mesa alertaba de "valores anormales" en la proposición económica de la licitadora, en esta ocasión, el órgano de contratación ha dado el visto bueno provisional a la firma presentada al procedimiento.

Hay que recordar que el presupuesto base de licitación marcado por el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz para este contrato es de 24.020,41 euros (impuestos incluidos) destinados a la instalación de diez papeleras caninas con sus respectivos indicativos de uso; una decena de parasoles de brezo, 20 postes de amarre canino y dos duchas caninas.