Las mascotas podrán acceder a los autobuses urbanos de Cádiz

El acceso de los animales de compañía al autobús urbano de Cádiz está más cerca desde este viernes 19 de diciembre cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento gaditano ha aprobado, a propuesta de las delegaciones de Movilidad y Policía Local, un informe a este respecto.

Así, hay que recordar que aunque ya existe una ordenanza municipal -la Ordenanza municipal de Protección, Tenencia y Defensa Animales- donde en su artículo 12 reconoce este derecho, la actual Ordenanza del Servicio de Transporte Colectivo de Viajeros se muestra más tibia sobre la entrada de las mascotas al autobús de línea. En este sentido, la intención del equipo de Gobierno es armonizar ambas normativas, implementando el dictamen municipal al documento del transporte.

De esta forma, y tal como reza la ordenanza del Ayuntamiento de Cádiz de 2002 y cuya modificación se aprobó en 2017, los animales podrán entrar en el autobús urbano "con ciertas condiciones", como ha recordado el alcalde de Cádiz, Bruno García. Así, no deberán sobrepasar los 10 kilos de peso y serán portados en transportín de bolso o rígido. No podrán ocupar pasillos del autobús ni otro asiento y el transportín deberá ir junto a su dueño debiendo estar vigilado en todo momento por él.

Además, las personas responsables de dichos animales deberán llevarlos conforme a las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad exigidas por la normativa y deberán respetar las condiciones de acceso del concesionario del servicio para evitar riesgos para el resto de los usuarios y la prestación del servicio.

La entrada en vigor y, por tanto, el acceso de las mascotas al autobús urbano de Cádiz, no debería estar lejana ya que toda vez aprobado el informe en la Junta de Gobierno sólo queda que desde la Delegación de Movilidad que comanda José Manuel Verdulla se informe a la empresa concesionaria del servicio de transporte para que incorpore la normativa.

"Desde el equipo de Gobierno queremos aprovechar este anuncio para hacer un llamamiento a la convivencia. En nuestra opinión, las mascotas, los animales domésticos tienen que tener su espacio de expansión, pero también se debe respetar a los vecinos en el día a día. Por eso, les pedimos un especial cuidado en las calles, con la limpieza porque es importante que se dé esa convivencia y, si bien, queremos Cádiz sea una ciudad amable para los animales, también creemos que la convivencia con los vecinos es esencial", ha remarcado el primer edil.