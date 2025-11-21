14.018 perros censados en Cádiz, 276 más que en 2023 y 14.294 menos que en 2022

El anuncio de la licitación del contrato de limpieza y mantenimiento de los parques caninos de la ciudad en la Junta de Gobierno Local de este viernes ha motivado al alcalde de Cádiz para actualizar la información sobre el número de perros censados en la ciudad, 14.018 canes según el Registro Andaluz de Identificación Animal.

Un número que supone un leve repunte sobre el último dato conocido por este periódico, el de 2023, cuando en la ciudad se contabilizaban en 13.742 los perros censados.

Así, aunque según esta cuenta, en dos años la población canina de la capital gaditana ha experimentado un aumento con la suma de 276 'habitantes' más, todavía queda muy lejos de aquellos 28.312 canes que se registraron en 2022 cuando el número de canes superaba al de personas menores de 25 años.

Este sorprendente y brusco descenso en sólo un año se debió, tal y como explicó en su momento la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco, a una modificación en el conteo del censo. Así se puso como tope los 20 años de vida para eliminar de este listado a los perros sobre los que no había una certeza de que estuvieran vivos, sobre todo porque la gran mayoría de los dueños no acostumbran a darlos de baja en este registro.