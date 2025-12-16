El Teatro Romano de Cádiz vive su verano récord de visitas en 2025

El Teatro Romano de Cádiz amplía su historia de éxitos en la era contemporánea solapando récord tras récord de visitas cada año. Así, a punto de cerrar 2025, la Estadística de la Red de Espacios Culturales de Andalucía ya refleja los registros oficiales hasta este mes de septiembre, unas cifras que nos devuelven la buena nueva de que el yacimiento gaditano ha vivido este 2025 el mejor año verano de su historia reciente.

De esta forma, de junio a septiembre de este año -ya que en los mencionados meses se vive también gran afluencia turística en la ciudad- el Teatro Romano de Cádiz ha recibido a 91.232 personas, es decir, 5.316 visitas más que en el mismo periodo del año anterior cuando 85.916 visitantes atravesaron las puertas del Centro de Interpretación Theatrum Balbi. Un año, 2024, que cerró con otro nuevo récord de visitas ya que se rebasó la barrera de los 200.000 registros.

Una marca que puede que se vuelva a batir en este 2025 que comenzaba con un recuento de visitas muy parecido al del año anterior. Para ser más exactos, en la comparativa del primer trimestre se detectó un levísimo descenso (32.216 visitas entre enero, febrero y marzo de 2025 y 32.623 en esos meses en 2024) que, en vistas de los nuevos datos, no se ha convertido en tendencia. Así, de enero a septiembre de año, 168.969 personas han visitado el coliseo construido en el siglo I a.n.e., y en este mismo periodo de 2024 lo hicieron 155.713.

Para poner en valor estas cifras, sólo recordemos que en el año 2019, el mejor año del sitio arqueológico tras su reapertura -de 2010 a mitad de 2016 el yacimiento no estuvo visitable-, el Teatro Romano fue visitado en todo el año por 154.708 personas, mil personas menos que de enero a septiembre de 2024 y 14.261 personas menos que de enero a septiembre de 2025.

En cuanto al periodo estival, esos cuatro meses de junio a septiembre, el histórico nos devuelve también un interesante crecimiento que ha llegado a su punto máximo en este año con las 91.772 visitas. En 2024 fueron 86.108; 68.551 en el verano de 2023; 53.783 en ese periodo de 2022; 32.861 en 2021 (todavía con la pandemia de 2020 reciente); el verano de 2020 el Teatro Romano permaneció cerrado al público; 70.195 visitas en el estío de 2019; 63.709 en 2018; 45.171 en 2017 y 51.108 visitas en junio a septiembre de 2016.

El efecto llamada de Cádiz Romana

Y aunque, como se ha demostrado en la serie histórica, el interés por el Teatro Romano de Cádiz crece año tras año, también es justo reseñar que en este 2025 se ha constatado un llamativo aumento de las visitas en septiembre, el mes en el que la ciudad ha celebrado la segunda edición de su programa cultural Orgullos@s de Nuestra Historia que versaba sobre Gades.

Así, quizás no es casual que 26.433 personas, 3.615 más que en 2024, hayan acudido al yacimiento en septiembre cuando la capital gaditana celebraba su festival Cádiz Romana. Una diferencia, de hecho, que podría haber sido aún mayor si el coliseo hubiera acogido un mayor número de actividades, pues fueron escasas las que se celebraron en la que es la huella más palpable de Gades en el Cádiz actual.

Con todo, el crecimiento de un septiembre a otro no es comparable a la comparativa con otros meses. Así, en junio 18.601 personas visitaron el Teatro Romano y 18.409 lo hicieron en 2024; 21.595 en julio de este año y 19.310 el año pasado; e, incluso, en agosto, se acusó un decrecimiento 25.143 estuvieron en el Teatro Romano en este año y 25.379 lo visitaron en ese mes de 2024.

Las esperadas obras, ya adjudicadas

Además de con el nuevo récord de visitas estivales -y los más que posibles buenos números al cierre del curso- el Teatro Romano de Cádiz abandona el año 2025 con un futuro prometedor, que es el que le espera cuando comiencen las obras de rehabilitación y reordenación de su espacios que han sido adjudicadas hace un par de emanas en el segundo proceso de licitación puesto en marcha desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Obras que posibilitarán una nueva, y más lucida, entrada para el centro, la que le ofrece la histórica Posada del Mesón (siglo XVII), además de convertir en visitables los restos excavados en las últimas campañas arqueológicas en este área y que ya avanzó Diario de Cádiz.

Los trabajos, a cargo de la empresa Arcobeltia Construcciones S.L., tienen un presupuesto de 2,88 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

Casi 20.000 visitantes menos en Baelo Claudia

La Estadística de la Red de Espacios Culturales de Andalucía también ofrece los datos de visitas de otros espacios culturales gestionados por el Gobierno andaluz en Cádiz y su provincia.

Entre ellos llama la atención los datos que arroja sobre el imponente yacimiento de Baelo Claudia, situado en plena playa de Bolonia, en Tarifa. Así si de enero a septiembre de 2024 fueron 117.092 personas las que se acercaron a este importante enclave romano, en el mismo periodo de este 2025 los datos hablan de 97.359 visitas, 19.733 menos que en el año anterior.

El yacimiento de Carteia también ha experimentado un pequeño decrecimiento en este periodo, puesto que en 2025 han sido 3.920 las personas que han acudido al yacimiento de San Roque y 3.996 lo hicieron de enero a septiembre de 2024.

También hay que recordar que en la capital gaditana, los Columbarios que gestiona la Junta de Andalucía se abrieron de manera excepcional para el Cádiz Romana consiguiendo 697 visitas en la semana larga de septiembre en la que se celebró el festival. Eso, sí, tras la cita, volvieron a cerrar sus puertas).

Mejor suerte ha tenido la Factoría de Salazones, situada en parte de lo que fue el Teatro Andalucía de la capital gaditana, que ha sido visitada por 11.497 personas entre enero y septiembre de este año, mientras que en esa misma horquilla de 2024 lo hicieron 10.088. En este caso, el incremento de visitas por el Cádiz Romana no es tan descable como en el Teatro de Balbo: 1.952 en septiembre de este año (744 de ellas por el Cádiz Romana, según se aseguró desde el Ayuntamiento de Cádiz en el balance de la cita) y 1.348 en el de 2024.

También ha conseguido un meritorio aumento de visitantes el enclave arqueológico del Castillo de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, que ha pasado de 2.461 de enero a septiembre del pasado año, a 3.527 en 2025.

El Teatro Romano, con sus 168.969 visitantes en los primeros nueve meses del año, no sólo es el espacio cultural de la provincia gestionado por la Junta de Andalucía con mayor número de visitantes, sino que en ranking de los 33 sitios comandados por el Gobierno andaluz en la comunidad autónoma sólo tiene por delante a la Alhambra de Granada, la Sinagoga de Córdoba, la Alcazaba de Almería y el Teatro Romano de Málaga.