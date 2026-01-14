El Teatro Romano de Cádiz cerró 2025 con una subida de visitantes cercana al 10%

El Teatro Romano de Cádiz vuelve a liderar la cifra de visitantes al cerrarse la estadística del año 2025. Un total de 222.611 personas entraron en este enclave arqueológico en el año recién terminado. El dato supone un aumento del 9,3% respecto a 2024. También ha subido, un 22,5%, el Museo Provincial de Cádiz, que va frenando así su tendencia a la baja de los últimos años beneficiándose sobre todo de la exposición sobre Gades que albergó la Casa Pinillos con motivo del programa 'Orgullosos de nuestra historia'.

Según las cifras aportadas hoy mismo por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por el Teatro Romano de Cádiz pasaron 222.611 personas en 2025, con una subida del 9,3%. En la provincia de Cádiz sobresalen también los 126.574 visitantes del Museo de Cádiz, un 22,5% más que en 2024 convirtiéndose en el segundo mejor registro histórico gracias a la exposición sobre Gades en Casa Pinillos. El conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa, sumó 116.533 personas, donde se están llevando a cabo obras de rehabilitación en el Museo del Sitio.

Entre los dos grandes espacios culturales de la Junta en la capital gaditana se sumaron un total de 349.185 visitas, que ascienden hasta las 465.718 si se añade el dato del tercer enclave más visitado en la provincia, el ya reseñado de Baelo Claudia. El Teatro Romano de Cádiz, que pronto debe ver el comienzo de las obras de ampliación y mejora del conjunto, sigue demostrando su vigor. El Museo de Cádiz, por su parte, crece gracias a la exposición temporal, aunque en el edificio central continúan las obras que, en los últimos años, están restando visitantes.

En el conjunto de la comunidad autónoma, los museos, enclaves y conjuntos culturales gestionados por la Junta de Andalucía recibieron 7,8 millones de visitas en 2025, consolidando el registro de 2024, según los datos provisionales aportados por los 18 museos, ocho conjuntos y más de una veintena de enclaves repartidos por las ocho provincias andaluzas.

El conjunto monumental de la Alhambra de Granada encabeza la lista de los monumentos más visitados con 2.726.871 visitantes, registro levemente superior a 2024 (+0,5%) que mejora las cifras anteriores a la pandemia (2.718.264, en 2019). El siguiente es la Sinagoga de Córdoba, que cerró el año por encima del medio millón de visitas (504.612), si bien desde el 1 de abril ajustó su horario de apertura por razones de conservación. El tercer lugar lo ocupa Teatro Romano de Málaga, con 470.248.

Entre los conjuntos y enclaves arqueológicos destacan la Alcazaba de Almería, con 232.805 visitas, Madinat al-Zahra, en Córdoba, con 230.619, y el ya reseñado Teatro Romano de Cádiz, por el que pasaron 222.611 personas en 2025, con una subida del 9,3%. Le siguen Itálica, en el municipio sevillano de Santiponce, con un total de 205.036 visitas, y los Dólmenes de Antequera, con 170.406.

En el ámbito de los espacios museísticos, el Museo de la Alhambra lidera la estadística, con un total de 574.298 accesos a lo largo de 2025. Le sigue el Bellas Artes de Sevilla, que suma 357.515, el cuarto mejor dato de la serie histórica con una subida del 10%. A continuación, se sitúan el Bellas Artes de Granada, con 248.711 visitas (+44,8%), y el Museo de Málaga, con 244.631, con un leve descenso tras la cifra récord alcanzada en 2024 (257.479).

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha explicado que el respaldo y el interés por los museos, enclaves y conjuntos culturales responde a “la buena programación de exposiciones y actividades que han ofrecido cada uno de los espacios y la inversión que ha realizado la Junta de Andalucía para mejorar la experiencia de la visita y enriquecer los fondos que se exhiben”.