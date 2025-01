Taxistas de Cádiz protestan porque las aseguradoras les asfixian y hasta les niegan la cobertura

Cádiz/Asfixiados y hasta completamente desatendidos por las compañías de seguros. Hasta el punto de pagar 8.000 euros anuales por una póliza o no poder seguir trabajando porque directamente se la niegan. Esta es la insostenible situación que están viviendo los taxistas a nivel nacional. Hoy protestan con un paro de dos horas en todo el país reclamando al Gobierno central que regule unos precios desorbitados imposible de asumir por parte de los autónomos, convocados por la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI).

En Cádiz, más de un centenar de profesionales se han concentrado con sus vehículos a las 11:00 horas de esta mañana de miércoles 29 de enero ante la sede de Radio Taxi, la asociación mayoritaria en una ciudad que dispone de 224 licencias de taxi. Posteriormente, escoltados por la Policía Local, han recorrido la avenida principal tocando el cláxon para acabar en torno a las 14:00 en San Juan de Dios, registrándose la participación de más vehículos.

"Trabajo un mes solo para pagar la póliza del seguro. Basta ya de abusos" y "Somos un servicio público, tambien para nuestros derechos, no solo para las obligaciones", se podía leer en los carteles colocados en los parabrisas. Radio Taxi, integrada en la Federación Andaluza del Taxi, que a su vez, forma parte de ANTAXI, cifra el seguimiento de esta jornada reivindicativa en un 80%.

"Tenemos un problema muy grave en el sector y es que nos están poniendo unos precios a las pólizas de seguro que son inasumibles para el sector. Además, sin justificación", explica a este periódico Rafael Reyes, presidente de Radio Taxi, a las puertas de la sede de la asociación en la Zona Franca.

6.000 euros en un pago único

"Hay compañeros que estaban pagando hasta 3.000 euros, que han cambiado de vehículo y a quienes les están pidiendo hasta 6.000 euros. Y tienen que aceptarlo porque necesitamos el seguro para trabajar. No hay otra opción. Además, están exigiendo que sea en un pago único, cuando antiguamente te permitían pagarlo semestral o trimestralmente", explica Rafael Reyes.

"Lo que estamos pidiendo con esta concentración de protesta es que no nos apliquen subida si no tenemos siniestralidad, si no damos parte de ningún accidente, y que si es necesario subirla anualmente, que sea como mucho el IPC", resume el presidente de Radio Taxi.

"Luego tenemos otro problema, y es que nos están aplicando el mismo nivel de siniestrabilidad que a otras modalidades de transporte urbano de viajeros como son los VTC [vehículos de transporte con conductor]. Y está demostrado estadísticamente que los VTC tienen unos niveles de siniestrabilidad de un 2,5% por encima del taxi. Queremos que nos saquen de esa ratio, que nos valoren como lo que somos: taxistas profesionales", añade Rafael Reyes.

Uno de los carteles de protesta de los taxistas. / Julio González

"Todas las compañías se están comportando así"

Pero, ¿es generalizada esa política de subida desorbitada de los precios al taxi? "Todas las compañías se están comportando así", responde el portavoz de los taxistas gaditanos. "Muchos compañeros están acudiendo al Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Estado, y al que solo se puede acceder si presentas dos negativas de compañías de seguros. Y las compañías no se están negando, sino que te dicen que sí, que sí te lo hacen, pero a 6.000 euros, de manera que si no consigues esas dos negativas, no puedes acudir al Consorcio. Y a los pocos que lo consiguen, el Consorcio no les garantiza en la póliza el cien por cien de lo que necesitamos porque nos lo exigen. Por ejemplo, la asistencia en carretera o la cobertura de las lunas. Además, tenemos la obligación de contratar una cobertura de daños a terceros y al conductor que asciende a 50 millones de euros y eso, lógicamente, encarece las pólizas, pero no justifica unos precios tan desorbitados", aclara Rafael Reyes.

"Yo estoy pagando unos 1.800 euros, pero a un compañero que con Mapfre estaba pagando 3.000 le vino una subida hasta los 6.000 euros y ha tenido que buscarse dos compañías que le dijeran que no para poder acceder al Consorcio de Compensación, que tampoco es barato, porque ha terminado pagando 2.700 euros", pone como ejemplo el portavoz de los taxistas .

"El otro día hablé con una correduría de Valladolid que lo que ofrecía era una tarifa plana de 4.800 euros más otros 200 de un seguro de vida, 5.000 en total en un solo pago. Porque esa es otra: detrás del seguro obligatorio del vehículo, te exigen que contrates un seguro de vida, otro de tu vehículo particular y otro de hogar, de tu casa", añade Rafael Reyes.

"A los más jóvenes les están pidiendo hasta 8.000 euros"

"Todo esto tiene además la consecuencia de que el relevo generacional que se tendría que dar en el sector no se va a producir. A compañeros jóvenes que están ahora comprando las licencias se encuentran con el problema de que, al no tener todavía un historial como taxistas, les están cobrando una burrada. Hasta 8.000 euros por una póliza. Es de locos. Y si a esto no le damos una solución, el taxi no lo va a querer nadie".

¿Son especialmente propensos los taxistas a los accidentes? "Tenemos una siniestralidad muy baja porque hay compañeros que prefieren arreglar ellos un golpe antes de dar parte al seguro y que se le incremente la póliza. El otro día le sucedió a una compañera que estaba en una parada y pasó un autobús y le rompió un espejo. Y como hay un acuerdo entre seguros, aunque no seamos culpable del siniestro, nos cuenta como culpables. Y por eso sube la siniestralidad. El taxi es verdad que está mucho tiempo en la calle, pero si no tenemos siniestros no tienen por qué subirnos de esa manera generalizada a todos las pólizas", concluye Rafael Reyes.

Cambia de coche y le niegan la póliza

David Gómez, de 23 años, es uno de los taxistas que está viviendo más extrema. "Hace un año que compramos la licencia y cambiamos de coche, pero me dicen que el nuevo solo me lo aseguran para 15 días. Estamos pagando 2.100 euros y nos obligan a contratar también un seguro de vida. Ahora ni siquiera te dan precio. Al cambiar de coche, no te renuevan la póliza, te echan. Sin darte razones ni explicaciones. Sin haber dado nunca parte de accidente. Con siniestrabilidad cero. Y sin seguro no puedo trabajar", relata a este periódico.

"Me hace falta a un precio que pueda pagar, no uno desorbitado de 3.000 y 4.000 euros, que esté todo el día trabajando para pagarlo. La licencia me costó 70.000 euros; el coche, 25.000; la cuota de autónomo, el IRPF, el seguro… todo son gastos… y esto es un trabajo en el que tú sales a la calle y no sabes cuánta gente se va a montar, cuánta caja vas a hacer. Y llega el día uno y al banco le da igual que hayas tenido poco trabajo…. Lo único que pedimos es un precio acorde a los que podemos pagar", añade David.