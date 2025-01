Paro en el taxi de Cádiz este miércoles 29

El sector del taxi interrumpirá la prestación normal de su servicio este miércoles en Cádiz. Todos los taxistas están llamados a materializar un paro entre las 11 y las 14 horas, en protesta por los problemas que aseguran estar teniendo con las compañías aseguradoras, que están incrementando notablemente el precio de las pólizas.

De este modo, los taxistas gaditanos se suman a la convocatoria realizada a nivel nacional, en la que se exige al Gobierno de España que tome medidas ante el alto coste que están alcanzando las pólizas de seguros, y que según considera el sector son del todo injustificadas. En concreto, piden que es establezca un límite máximo a las subidas de las pólizas de seguro del taxi, "que no podrá superar el índice de precios al consumo anual".

"No podemos permitir que si la siniestralidad en el taxi no sube, estos aumentos superen el IPC anual, porque eso afecta directamente a nuestra capacidad de seguir prestando un servicio esencial para los ciudadanos", reclama la patronal nacional del taxi, Antaxi.

Considera esta entidad que la subida de precio se debe a que el taxi ha sido equiparado con uno de sus grandes competidores, los VTC, "que tienen 2,5 veces más siniestralidad que el taxi"; por ello, piden "que se excluya la siniestralidad del taxi del cálculo de riesgo para los servicios de transporte urbano", que sería el factor que habría provocado esa gran subida de precios. Deberíamos pagar por riesgos que no son culpa nuestra", argumentan.

El detalle de los precios

También reclaman los taxistas más transparencia a la hora de conocer el precio de sus pólizas de seguros, ya que actualmente las compañías aseguradoras "no nos dan acceso claro ni comprensible a los factores que justifican el aumento anual de las primas y que, en la mayoría de los casos, no se justifica en el caso de no haber dado ningún parte culpable". "Los taxistas necesitamos claridad cómo se calcula nuestro coeficiente y que todo esté explicado de manera transparente. Queremos saber en detalle por qué suben nuestras primas de seguro. Es imprescindible que las aseguradoras nos den un desglose claro para que podamos entender qué estamos pagando y porqué", defienden, recordando que en su situación tienen muy poco "margen de maniobra" ante estos cambios de precio, ya que necesitan el seguro para seguir operando.

En definitiva, quieren los taxistas que la Dirección General de Seguros "realice un seguimiento anual exhaustivo de las primas aplicadas al sector del taxi para detectar posibles abusos y actuar con celeridad cuando sea necesario", no solo para garantizar "precios justos", sino para evitar prácticas discriminatorias que puedan poner en riesgo la sostenibilidad del servicio. "Como actividad reconocida de interés público, el taxi requiere un entorno regulatorio transparente y justo que asegure la continuidad de su actividad, protegiendo tanto a los profesionales como a los ciudadanos que dependen de este servicio esencial", concluye Antaxi respecto de esta problemática que llevará a los taxistas de Cádiz a paralizar su actividad de este miércoles entre las 11 y las 14 horas.