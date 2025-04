IU Cádiz ve el informe de Ustea como la señal de que "la Junta tiene un plan de privatización de la educación gaditana"

Cádiz/El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, considera "muy grave" la situación detallada en el informe elaborado por el sindicato Ustea sobre el estado de la educación pública en la capital gaditana, concretamente, sobre la imposibilidad de realizar la matrícula en determinados niveles de centros públicos mientras se mantienen intactas las líneas concertadas.

El dirigente provincial de IU Cádiz afirma que estos datos que emanan de la información "oficial de la propia de la propia Delegación Provincial de Educación" sobre los centros educativos, "nos viene a dar la razón a las organizaciones que venimos trabajado de forma conjunta con los sindicatos, con las Ampas y con la Marea Verde, en una denuncia de cómo poco a poco se desmantelando la educación pública a todos los niveles, con especial incidencia en la ciudad de Cádiz". De acuerdo con el "demoledor" informe del sindicato, afirma Rodríguez que "se demuestra objetivamente que la Junta tiene un plan de privatización total y absoluta de la educación de los gaditanos y las gaditanas. Vemos en el estudio cómo se pone de manifiesto que, ante circunstancias idénticas, no se trata de la misma forma a un colegio público que a los concertados".

Denuncia el coordinador provincial "cómo, mientras a los colegios públicos no les permiten ampliar líneas ni les garantizan las líneas que tienen actualmente establecidas por un cupo reducido de alumnos, en cambio, en la educación privada se les amplían líneas formativas en cursos incluso donde la demanda no llega a ocupar esas líneas". O "cómo en colegios públicos, hay posibilidad de ampliar esa líneas y unidades y no se hace, y cómo los colegios concertados no teniendo suficiente (demanda), se mantiene la línea como si estuvieran ocupadas".

A su juicio, se trata de "una clara discriminación, en este caso al acceso a la educación pública, y no es más que el plan del Partido Popular de primar la educación privada por encima de la educación pública". Y añade que "lo que está haciendo el Partido Popular y la Junta de Andalucía con la educación de los gaditanos y las gaditanas es para empezar a pensar en emprender acciones legales, por discriminar a los alumnos que quieran ir a la educación pública". Recuerda Rodríguez que hay muchas cuestiones en juego, como los puestos de trabajo o el cierre de centros educativos, "como ya ocurrió los últimos años" y denuncia que "forma parte de un plan perfectamente premeditado de desmantelamiento de la pública por parte del Partido Popular"; a la vez que plantea "la necesidad de hacer una lucha colectiva ante la privatización de la educación de todas las gaditanas y gaditanos".

Recuerda, además, que "IU, no sólo ha hecho campaña por la matriculación en la pública, sino que además nos hacemos partícipes de esta denuncia que hace Ustea, las mareas y el sector, en el que estamos trabajando de forma conjunta". Asimismo, ha aludido a la Proposición No de Ley registrada en el Congreso por el coordinador de IU Andalucía y diputado nacional, Toni Valero, en defensa de la eliminación progresiva de los conciertos y por el refuerzo de la escuela pública, y que fue presentada al sector educativo de la ciudad de Cádiz por el propio Valero, junto a la dirección provincial y local de IU, el pasado miércoles en el instituto Columela.

Además, la misma tarde este miércoles 9 de abril, la parlamentaria de IU y portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, registró una pregunta en Comisión del Parlamento andaluz pidiendo información respecto al informe hecho público por Ustea.