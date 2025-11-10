Suspense con Cádiz como escenario

‘El zumbido’ es el título de la cuarta novela del escritor gaditano Leonardo Jiménez. Se trata de un thriller de trama misteriosa que el autor ambienta en su propia ciudad natal, en escenarios absolutamente reconocibles y donde el escritor se mueve con la lógica naturalidad de quien conoce el terreno. La extraña y angustiosa desaparición de miles de mujeres en Cádiz y su entorno, tras la emisión de un no menos extraño ruido que solo las mujeres pueden escuchar, es el punto de partida de la nueva obra del novelista gaditano.

El origen de esta misteriosa trama se encuentra en cierta forma, según explica Leonardo Jiménez, en una experiencia personal, en una mala noche de sueño: “Todo comenzó con una pesadilla. Soñé que las mujeres que me rodeaban (mi hermana, mi esposa, mi hija...) desaparecían de la noche a la mañana, sin rastro, sin explicación. Fue tan angustioso que necesité exteriorizarlo, liberarme de esa idea. Me pregunté: ¿cómo convierto esta angustia en una historia? ¿Cómo traslado esa tensión a un plano literario? Y así nació ‘El zumbido’: como una forma de exorcizar ese miedo, de darle forma narrativa a la inquietud que me atormentó esa madrugada”.

La sinopsis de la novela ahonda, desde luego, en lo inquietante de su trama: “Las desapariciones en el golfo de Cádiz comenzaron con un murmullo. Una frecuencia que solo ciertas mujeres son capaces de oír y que podría ser la clave de sus desapariciones. En medio del caos mediático y con el gobierno y las autoridades en jaque, emergen teorías cada vez más delirantes sobre qué o quién puede estar detrás de este fatal suceso. Una informática con un pasado trágico, una periodista decidida a encontrar a su hermana gemela y un cámara de televisión que busca desesperadamente a su pareja unen fuerzas en una aventura que traspasa los límites de la conciencia humana”.

El propio autor ahonda en ese mal sonoro que juega tan oscuro papel en su novela: “El verdadero antagonista no es un villano convencional. Es ‘el Hum’, el zumbido: una amenaza invisible, omnipresente, que sólo algunas mujeres pueden percibir. Es el terror de lo que no puedes ver, pero sí sentir, de lo que no puedes combatir con las armas tradicionales y debes hacerlo con la templanza, la astucia y la inteligencia. Es la angustia hecha sonido”.

A la hora de situar su nuevo relato, Leonardo Jiménez lo tuvo claro en esta ocasión y optó, por primera vez en su trayectoria literaria, por trasladar su misteriosa historia a Cádiz y su entorno, a lugares que conoce muy bien y que, señala, serán perfectamente reconocibles para los lectores locales y para quienes conozcan la ciudad. “Aunque sea mi quinto libro y mi cuarta novela en solitario -explica Jiménez-, ‘El zumbido’ supone un antes y un después para mí. Es la primera obra que ambiento en la tierra que me vio nacer: Cádiz y su bahía. Para mí era fundamental poder trasladar todo lo que conozco sobre esta ciudad: sus mitos, su historia y ese halo de misterio que la envuelve”.

La poza de Santa Isabel; las playas de La Caleta, Santa María del Mar, Victoria, Cortadura; barrios como Puntales, Loreto, La Laguna, Bahía Blanca, San Severiano o la propia avenida de la Bahía son algunos de los escenarios que aparecen en la obra: “Los gaditanos y los enamorados de nuestra ciudad podrán reconocerse en cada página, recorrer estos lugares mientras acompañan a los personajes en su misión: salvar a esas mujeres de desaparecer”.

Leonardo Jiménez (Cádiz, 1976) es escritor, divulgador literario y creador del blog y podcast ‘Mi experiencia como escritor’, un espacio de “referencia donde comparto entrevistas con autores, reseñas literarias y recursos para acercar la escritura y la lectura a un público amplio”.

‘El zumbido’, obra que presentó en Gandía junto al también escritor Mario Miret, es su cuarta novela. A ella le precedieron los títulos ‘Proyecto Unicornia’, ‘Somos nosotros’ y ‘El santuario de la mariposa’. Jiménez también es autor del libro de relatos ‘La caja oculta’, al tiempo que ha participado en la novela colectiva ‘Muerte en el jacuzzi’.